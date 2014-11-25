Форма поиска по сайту

25 ноября 2014, 17:12

Туризм

В Коломенском откроют смотровую площадку

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

20 декабря откроют для посетителей смотровую площадку на одной из башен дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, сообщили изданию M24.ru в справочном центре музея-заповедника.

Посетить смотровую площадку смогут участники экскурсий по дворцу. Цена льготного билета составит 170 рублей, полного - 300-400 рублей в зависимости от программы экскурсии. Экскурсии без посещения смотровой площадки обойдутся на 50 рублей дешевле.

Экскурсии по дворцу проводятся для групп посетителей в 12.00 и 15.00 по субботам и воскресеньям.

В Москве действует ряд популярных смотровых площадок:

  • в Останкинской телебашне;
  • на колокольне Ивана Великого в Александровском саду;
  • в Храме Христа Спасителя;
  • в башне "Империя" в "Москве-Сити".

Посещение площадок входит в программу экскурсий по этим местам.

Бесплатно можно полюбоваться панорамой Москвы с площадки на Воробьевых горах, популярного места сбора байкеров и стритрейсеров.

Кроме того, в столице имеется четыре действующих колеса обозрения, самое высокое из которых - Колесо имени 850-летия Москвы на ВДНХ. Еще один аттракцион установлен в парке "Сокольники", а два других - в Измайловском ПКиО.

экскурсии Коломенское смотровые площадки свежий воздух

