В Коломенском откроют смотровую площадку

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС
20 декабря откроют для посетителей смотровую площадку на одной из башен дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, сообщили изданию M24.ru в справочном центре музея-заповедника.
Посетить смотровую площадку смогут участники экскурсий по дворцу. Цена льготного билета составит 170 рублей, полного - 300-400 рублей в зависимости от программы экскурсии. Экскурсии без посещения смотровой площадки обойдутся на 50 рублей дешевле.
Экскурсии по дворцу проводятся для групп посетителей в 12.00 и 15.00 по субботам и воскресеньям.
В Москве действует ряд популярных смотровых площадок:
- в Останкинской телебашне;
- на колокольне Ивана Великого в Александровском саду;
- в Храме Христа Спасителя;
- в башне "Империя" в "Москве-Сити".
Посещение площадок входит в программу экскурсий по этим местам.
Ссылки по теме
Бесплатно можно полюбоваться панорамой Москвы с площадки на Воробьевых горах, популярного места сбора байкеров и стритрейсеров.
Кроме того, в столице имеется четыре действующих колеса обозрения, самое высокое из которых - Колесо имени 850-летия Москвы на ВДНХ. Еще один аттракцион установлен в парке "Сокольники", а два других - в Измайловском ПКиО.