Фото: bunker42.com

Телеканал "Москва 24" объявил победителей проекта "Шанс спастись". Пять счастливчиков смогут встретить Конец света в ночь с 20 на 21 декабря в бункере, на глубине 65 метров под землей.

Бесплатные билеты были разыграны среди телезрителей в прямом эфире. Победителями стали: Нина Бурлака (1983 г.р.); Екатерина Долгановская (1986 г.р.); Екатерина Павлинцева (1992 г.р.); Анастасия Шатрова (1991 г.р.); Геннадий Носов (1964 г.р.).

Всего для участия в проекте "Шанс спастись" на сайте M24.RU зарегистрировались 1529 человек.

В ночь с 20 на 21 декабря (ночь перед Концом света) около 300 человек спустятся под землю на глубину 65 метров в бункер времен холодной войны.

Телеканал "Москва 24" в "день апокалипсиса" будет вести прямую трансляцию из столичного бункера.

Бункер на Таганке является, пожалуй, одним из самых знаменитых российских бункеров. В 1995 году с него сняли гриф секретности, а в 2006 году была проведена реконструкция, после которой открыл свои двери "Музей холодной войны".

Бункер начали проектировать еще в 1940-х годах по приказу Сталина. Когда он умер, строительство продолжилось, но изменилось назначение подземного убежища. Теперь бункер стал запасным командным пунктом Штаба дальней авиации. В 1956 году ЗКП был передан Министерству обороны. Почти тридцать лет люди несли здесь круглосуточное дежурство, готовясь обеспечить связью вооруженные силы в случае ядерной войны. С окончанием холодной войны необходимость в бункере отпала.

Отметим, что мероприятие по "выживанию" пройдет в весьма комфортных условиях: бункер имеет площадь в 7 тысяч квадратных метров, включая инженерную часть и большой ресторан, в нем также предусмотрена возможность автономного обслуживания всего объекта и хранения продовольственных запасов.