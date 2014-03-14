Московских ветеранов отправят на экскурсии в Прагу и Варшаву

Фото: ИТАР-ТАСС

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в ЦАО, с 18 по 23 марта поедут на экскурсии в Прагу и Варшаву, сообщает пресс-служба префектуры округа.

В рамках мероприятия группа из 30 ветеранов посетит мемориальные объекты воинской славы. Проводить ветеранов на Белорусский вокзал придут столичные чиновники и депутаты.

"Помимо насыщенной туристической программы, ветераны нашего округа поедут в этом году в оздоровительный комплекс "Камчия" в Болгарию", - отметил префект ЦАО Виктор Фуер.

По его словам, также в округе завершено обследование жилых помещений, в которых проживают ветераны и труженики тыла. "В 2014-15 годах отремонтируем около 900 квартир", - сообщил Фуер.

В пресс-службе добавили, что эти мероприятия запланированы в рамках подготовки к празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.