В "Библионочь-2013" в РГБ прочтут лекции о памяти и детстве

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь с 19 на 20 апреля в Москве пройдет международная ежегодная акция "Библионочь-2013". Впервые в ней примет участие Всероссийская государственная библиотека, которая готовит лекционную и экскурсионную программы.

"Лекции будут проходить в большом конференц-зале, и любой посетитель сможет свободно попасть на них. Точной программы курса пока нет, но мы знаем три основные темы: античность, память и детство", - рассказали M24.RU в пресс-службе Российской государственной библиотеки. Кроме того, сотрудники "Ленинки" проведут общую экскурсию по заведению и экскурсии в книгохранилище РГБ, где покажут гостям необычные издания.

Международная акция "Библионочь" проводится в Москве второй год подряд. В этот раз она пройдет под знаком литературного путешествия и объединит в себе творческие мастер-классы, конкурсы, квесты и встречи с писателями. Важным событием "Библионочи-2013" станет "Читательский марафон", в рамках которого путем голосования определят наиболее популярных среди россиян литераторов-современников.

О своем участии в акции уже объявили 90 московских библиотек, книжный магазин "Москва" на Воздвиженке, Дом книги "Медведково", Центр современного искусства "Винзавод", культурный центр "ЗИЛ" и Государственный литературный музей.

С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте организаторов.