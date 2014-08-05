Дженнифер Коннелли составит пару МакГрегору в "Американской пасторали"

Дженнифер Коннелли. Фото: imdb.com

Обладательница "Оскара" Дженнифер Коннели составит пару Эвану МакГрегору ("Крупная рыба", "На игле", "Звездные войны") в экранизации романа Филипа Рота "Американская пастораль" (American Pastoral).

Киноадаптацию книги, за которую Рот получил Пулитцеровскую премию, начнут снимать будущей весной, сообщает Deadline. Коннелли сыграет красавицу-жену Сеймура "Шведа" Лейвоу (МакГрегор).

Лейвоу унаследовал отцовскую фабрику, женился и стал владельцем старинного особняка. Однако жизнь-воплощение "американской мечты" идет крахом, когда дочь пары увлекается революционными идеями и становится террористкой.

Дженнифер Коннелли получила "Оскар" за роль в "Играх разума" (A Beautiful Mind). Также она снималась в "Реквиеме по мечте" (Requiem for a Dream), "Кровавом алмазе" (Blood Diamond). В 2014 году на экраны вышел фильм "Ной" (Noah) с ее участие.

Коннели замужем за актером Полом Беттани ("Догвилль", "Код Да Винчи", "Легион"). Примечательно, что изначально, десять лет назад, "Американскую пастораль" экранизировать планировалось с Коннели и Беттани.