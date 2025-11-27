Эксперт Злочевский объяснил проблемы с ржаным хлебом изменением потребительских вкусов

Россия может столкнуться с кризисом производства ржаного хлеба, предупредили эксперты. Почему сложилась такая ситуация и имеет ли смысл спасать традиционный продукт на государственном уровне, разбиралась Москва 24.
Предынфарктное состояние
Снижение урожая ржи в России угрожает существованию традиционного ржаного хлебопечения. Об этом заявил президент Союза мукомолов РФ Игорь Свириденко.
По словам эксперта, в 2025 году урожай ржи прогнозируется на уровне 1,1 млн тонн, в то время как в 2024-м эта цифра была чуть выше – 1,2 млн. Для сравнения, в 1990-м сбор составлял 16,4 млн тонн.
Свириденко объяснил эту ситуацию экономическими факторами: производство ржи сократилось, потому что "она недорогая, урожайность у нее невысокая". Он привел в пример Омскую область, где 1 килограмм ржи стоит не более 10 рублей, что сопоставимо с ценой двух коробков спичек.
"В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим", – сказал он.
В то же время ректор Международной промышленной академии Ольга Ильина предложила конкретные меры для решения проблемы: нужна государственная программа поддержки ржаного хлебопечения. Привлечь к решению вопроса можно Союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей, которые могли бы помочь разработке программы, отметила она.
По примеру репы?
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с Москвой 24 также объяснил причину сокращения объема выращивания ржи экономической нецелесообразностью: цены остаются крайне низкими, что делает зерно непривлекательным для сельхозпроизводителей.
Эксперт усомнился в том, что проблему можно решить с помощью господдержки.
При этом, по словам эксперта, нельзя сказать, что такой вид муки полностью исчез с рынка. Произошла трансформация ассортимента: на сегодняшний день преобладают смесовые виды хлеба, где ржаная мука добавляется в пшеничную или используется в составе зерновых хлебов. Такие виды продолжают пользоваться спросом, в отличие от чистого черного.
"Что касается причин изменения потребительских привычек, то здесь сыграли роль несколько факторов. С одной стороны, отсутствовала системная информационная поддержка о пользе ржаного хлеба, который традиционно считался более полезным благодаря содержанию микроэлементов и витаминов. С другой – изменились вкусовые предпочтения населения", – пояснил он.
В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что ситуация отражает общие экономические закономерности в сельском хозяйстве, которое в значительной степени зависит от спроса и цен на продукцию.
"Исторически рожь являлась основным зерном на столе крестьян, поскольку ее можно было собирать позже других культур. Однако с современной точки зрения позиции ослабли по сравнению с пшеницей, которая имеет более широкую сферу применения – от выпечки и кондитерских изделий до производства макарон", – рассказал он.
Объем рынка пшеницы несопоставимо больше, что делает ее производство экономически более выгодным, добавил он.
"Ключевую роль здесь играет принцип экономии на масштабе: чем больше объем производства, тем ниже удельные издержки. Постоянные расходы, такие как управленческие затраты или зарплата бухгалтеров, распределяются на больший объем продукции, делая массовое производство более рентабельным, чем мелкое", – пояснил эксперт.
В целом, уход определенных продуктов с рынка является естественным процессом, напомнил эксперт. Например, это произошло с репой, которую вытеснил картофель как более вкусный и удобный в хранении продукт.
При этом со стратегической точки зрения была бы оправдана поддержка другой традиционной культуры – льна, активно использующегося в текстильной промышленности, заключил Сафонов.