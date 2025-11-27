Эксперт Злочевский объяснил проблемы с ржаным хлебом изменением потребительских вкусов

Россия может столкнуться с кризисом производства ржаного хлеба, предупредили эксперты. Почему сложилась такая ситуация и имеет ли смысл спасать традиционный продукт на государственном уровне, разбиралась Москва 24.

Предынфарктное состояние

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Снижение урожая ржи в России угрожает существованию традиционного ржаного хлебопечения. Об этом заявил президент Союза мукомолов РФ Игорь Свириденко.





Игорь Свириденко президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз. Есть поговорка: "Ржаной хлебушко – калачу дедушка". Вот мне кажется, что этот дедушка уже находится в предынфарктном, если не хуже, состоянии.

По словам эксперта, в 2025 году урожай ржи прогнозируется на уровне 1,1 млн тонн, в то время как в 2024-м эта цифра была чуть выше – 1,2 млн. Для сравнения, в 1990-м сбор составлял 16,4 млн тонн.

Свириденко объяснил эту ситуацию экономическими факторами: производство ржи сократилось, потому что "она недорогая, урожайность у нее невысокая". Он привел в пример Омскую область, где 1 килограмм ржи стоит не более 10 рублей, что сопоставимо с ценой двух коробков спичек.

"В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим", – сказал он.

В то же время ректор Международной промышленной академии Ольга Ильина предложила конкретные меры для решения проблемы: нужна государственная программа поддержки ржаного хлебопечения. Привлечь к решению вопроса можно Союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей, которые могли бы помочь разработке программы, отметила она.

По примеру репы?

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с Москвой 24 также объяснил причину сокращения объема выращивания ржи экономической нецелесообразностью: цены остаются крайне низкими, что делает зерно непривлекательным для сельхозпроизводителей.

Эксперт усомнился в том, что проблему можно решить с помощью господдержки.





Аркадий Злочевский президент Российского зернового союза Корень лежит в изменении потребительских предпочтений. Население постепенно перестало покупать чистый ржаной хлеб, что привело к отсутствию спроса. Это естественный рыночный процесс – сложно регулировать на государственном уровне то, что люди добровольно перестают выбирать на прилавках магазинов.

При этом, по словам эксперта, нельзя сказать, что такой вид муки полностью исчез с рынка. Произошла трансформация ассортимента: на сегодняшний день преобладают смесовые виды хлеба, где ржаная мука добавляется в пшеничную или используется в составе зерновых хлебов. Такие виды продолжают пользоваться спросом, в отличие от чистого черного.

"Что касается причин изменения потребительских привычек, то здесь сыграли роль несколько факторов. С одной стороны, отсутствовала системная информационная поддержка о пользе ржаного хлеба, который традиционно считался более полезным благодаря содержанию микроэлементов и витаминов. С другой – изменились вкусовые предпочтения населения", – пояснил он.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что ситуация отражает общие экономические закономерности в сельском хозяйстве, которое в значительной степени зависит от спроса и цен на продукцию.

"Исторически рожь являлась основным зерном на столе крестьян, поскольку ее можно было собирать позже других культур. Однако с современной точки зрения позиции ослабли по сравнению с пшеницей, которая имеет более широкую сферу применения – от выпечки и кондитерских изделий до производства макарон", – рассказал он.

Объем рынка пшеницы несопоставимо больше, что делает ее производство экономически более выгодным, добавил он.

"Ключевую роль здесь играет принцип экономии на масштабе: чем больше объем производства, тем ниже удельные издержки. Постоянные расходы, такие как управленческие затраты или зарплата бухгалтеров, распределяются на больший объем продукции, делая массовое производство более рентабельным, чем мелкое", – пояснил эксперт.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Вопрос о необходимости государственной поддержки этой отрасли упирается в наличие потребительского спроса. Если население не употребляет ржаной хлеб в значительных количествах, искусственно стимулировать производство экономически неэффективно.

В целом, уход определенных продуктов с рынка является естественным процессом, напомнил эксперт. Например, это произошло с репой, которую вытеснил картофель как более вкусный и удобный в хранении продукт.

При этом со стратегической точки зрения была бы оправдана поддержка другой традиционной культуры – льна, активно использующегося в текстильной промышленности, заключил Сафонов.