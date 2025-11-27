Форма поиска по сайту

27 ноября, 18:11

Экономика
Эксперт Злочевский объяснил проблемы с ржаным хлебом изменением потребительских вкусов

Над пропастью без ржи: почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение

Россия может столкнуться с кризисом производства ржаного хлеба, предупредили эксперты. Почему сложилась такая ситуация и имеет ли смысл спасать традиционный продукт на государственном уровне, разбиралась Москва 24.

Предынфарктное состояние

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Снижение урожая ржи в России угрожает существованию традиционного ржаного хлебопечения. Об этом заявил президент Союза мукомолов РФ Игорь Свириденко.

Видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз. Есть поговорка: "Ржаной хлебушко – калачу дедушка". Вот мне кажется, что этот дедушка уже находится в предынфарктном, если не хуже, состоянии.
Игорь Свириденко
президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий

По словам эксперта, в 2025 году урожай ржи прогнозируется на уровне 1,1 млн тонн, в то время как в 2024-м эта цифра была чуть выше – 1,2 млн. Для сравнения, в 1990-м сбор составлял 16,4 млн тонн.

Свириденко объяснил эту ситуацию экономическими факторами: производство ржи сократилось, потому что "она недорогая, урожайность у нее невысокая". Он привел в пример Омскую область, где 1 килограмм ржи стоит не более 10 рублей, что сопоставимо с ценой двух коробков спичек.

"В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим", – сказал он.

В то же время ректор Международной промышленной академии Ольга Ильина предложила конкретные меры для решения проблемы: нужна государственная программа поддержки ржаного хлебопечения. Привлечь к решению вопроса можно Союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей, которые могли бы помочь разработке программы, отметила она.

По примеру репы?

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с Москвой 24 также объяснил причину сокращения объема выращивания ржи экономической нецелесообразностью: цены остаются крайне низкими, что делает зерно непривлекательным для сельхозпроизводителей.

Эксперт усомнился в том, что проблему можно решить с помощью господдержки.

Корень лежит в изменении потребительских предпочтений. Население постепенно перестало покупать чистый ржаной хлеб, что привело к отсутствию спроса. Это естественный рыночный процесс – сложно регулировать на государственном уровне то, что люди добровольно перестают выбирать на прилавках магазинов.
Аркадий Злочевский
президент Российского зернового союза

При этом, по словам эксперта, нельзя сказать, что такой вид муки полностью исчез с рынка. Произошла трансформация ассортимента: на сегодняшний день преобладают смесовые виды хлеба, где ржаная мука добавляется в пшеничную или используется в составе зерновых хлебов. Такие виды продолжают пользоваться спросом, в отличие от чистого черного.

"Что касается причин изменения потребительских привычек, то здесь сыграли роль несколько факторов. С одной стороны, отсутствовала системная информационная поддержка о пользе ржаного хлеба, который традиционно считался более полезным благодаря содержанию микроэлементов и витаминов. С другой – изменились вкусовые предпочтения населения", – пояснил он.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что ситуация отражает общие экономические закономерности в сельском хозяйстве, которое в значительной степени зависит от спроса и цен на продукцию.

"Исторически рожь являлась основным зерном на столе крестьян, поскольку ее можно было собирать позже других культур. Однако с современной точки зрения позиции ослабли по сравнению с пшеницей, которая имеет более широкую сферу применения – от выпечки и кондитерских изделий до производства макарон", – рассказал он.

Объем рынка пшеницы несопоставимо больше, что делает ее производство экономически более выгодным, добавил он.

"Ключевую роль здесь играет принцип экономии на масштабе: чем больше объем производства, тем ниже удельные издержки. Постоянные расходы, такие как управленческие затраты или зарплата бухгалтеров, распределяются на больший объем продукции, делая массовое производство более рентабельным, чем мелкое", – пояснил эксперт.

Вопрос о необходимости государственной поддержки этой отрасли упирается в наличие потребительского спроса. Если население не употребляет ржаной хлеб в значительных количествах, искусственно стимулировать производство экономически неэффективно.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

В целом, уход определенных продуктов с рынка является естественным процессом, напомнил эксперт. Например, это произошло с репой, которую вытеснил картофель как более вкусный и удобный в хранении продукт.

При этом со стратегической точки зрения была бы оправдана поддержка другой традиционной культуры – льна, активно использующегося в текстильной промышленности, заключил Сафонов.

Веткина Анастасия

экономикаедаистории

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

