Эксперт Цыганков: правильно спланированный отдых позволит получить больше отпускных

При правильном выборе месяца и заранее запланированном отдыхе можно значительно сократить траты на отпуск. Подробнее об этом рассказал ведущий программы "Деньги 24" Константин Цыганков и эксперт Центра финансовой грамотности при департаменте финансов города Москвы Ирина Смирнова.

Отпускные с процентами

Правильно спланированный отдых позволит получить перед отпуском больше денег, рассказал Константин Цыганков. При расчете зарплаты работодатель учитывает отработанные сотрудником дни, однако при начислении отпускных – календарные.





Константин Цыганков экономический обозреватель, ведущий программы "Деньги 24" Чтобы рассчитать отпускные выплаты, нужно узнать свой заработок за последний год, затем разделить его на 12, а после еще на 29,3 (среднее число дней в месяце). Полученную цифру умножаем на число дней предстоящего отдыха и получаем примерный размер отпускных.

При расчете не учитываются командировочные, больничные и разовая материальная помощь, добавил эксперт.

"Оформлять отпуск нужно в том месяце, где больше рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь: в них по 23 рабочих дня. Например, при зарплате в 100 тысяч рабочий день в июле стоит 4 348 рублей, а в мае, где таковых меньше, 5 556. Таким образом, сумма отпускных за июльские две недели будет больше примерно на 4 тысячи, чем зарплата за этот же период", – предупредил специалист.

Свобода действий или все включено?

Планировать отпуск рекомендуется за полгода, так как многие авиакомпании и отели предлагают скидки при раннем бронировании. При этом стоит учитывать, как будет организовываться путешествие: своими силами или в виде тура.





Константин Цыганков экономический обозреватель, ведущий программы "Деньги 24" Самостоятельное – это не только свобода, но и самостоятельное оформление визы, а также решение различных проблем. При покупке пакетного тура, наоборот, специалисты помогут с визой, трансфером и страховкой. Правда, в этом случае ограничен выбор отелей и время вылета может быть неудобным.

За тур нередко приходится платить почти всю сумму сразу, а во время самостоятельного путешествия траты могут быть постепенными, добавил эксперт.

"Кроме того, в некоторых отелях есть выбор: внести предоплату только за первые сутки или отдать всю сумму сразу, получив скидку. Если выбрать первый вариант, то оставшиеся деньги можно отправить на накопительный счет или краткосрочный вклад. И когда придет время внести остаток суммы, затраты на отпуск частично компенсируют набежавшие проценты. Также можно рассмотреть аренду квартиры или гостевого дома", – посоветовал Цыганков.

Не нужно забывать и о горящих, самых дешевых турах. Их выставляют за два-три дня до вылета, иначе деньги туроператора, которые он внес за авиабилеты и отель, сгорят.

Также важно учитывать, с кем вы отправляетесь в отпуск: с компанией взрослых или с детьми, добавила эксперт Центра финансовой грамотности при департаменте финансов города Москвы Ирина Смирнова.





Ирина Смирнова эксперт Центра финансовой грамотности при департаменте финансов города Москвы Во втором случае на первый план выходят интересы и безопасность детей. Исходя из этого, важно запланировать дополнительные траты на транспорт, например такси, а также активности и организацию питания.

К тому же стоит отметить, что многие банки и туристические компании предлагают кэшбэк за приобретение билетов с помощью банковской карты. Такой способ поможет вернуть часть затраченных средств. Помимо этого, рекомендуется не брать кредит: лучше заранее распланировать бюджет и сделать отдых доступным для кошелька, подчеркнула Смирнова.