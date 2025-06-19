Эксперт Цыганков: правильно спланированный отдых позволит получить больше отпускных

При правильном выборе месяца и заранее запланированном отдыхе можно значительно сократить траты на отпуск. Подробнее об этом рассказал ведущий программы "Деньги 24" Константин Цыганков и эксперт Центра финансовой грамотности при департаменте финансов города Москвы Ирина Смирнова.
Отпускные с процентами
Правильно спланированный отдых позволит получить перед отпуском больше денег, рассказал Константин Цыганков. При расчете зарплаты работодатель учитывает отработанные сотрудником дни, однако при начислении отпускных – календарные.
При расчете не учитываются командировочные, больничные и разовая материальная помощь, добавил эксперт.
"Оформлять отпуск нужно в том месяце, где больше рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь: в них по 23 рабочих дня. Например, при зарплате в 100 тысяч рабочий день в июле стоит 4 348 рублей, а в мае, где таковых меньше, 5 556. Таким образом, сумма отпускных за июльские две недели будет больше примерно на 4 тысячи, чем зарплата за этот же период", – предупредил специалист.
Свобода действий или все включено?
Планировать отпуск рекомендуется за полгода, так как многие авиакомпании и отели предлагают скидки при раннем бронировании. При этом стоит учитывать, как будет организовываться путешествие: своими силами или в виде тура.
За тур нередко приходится платить почти всю сумму сразу, а во время самостоятельного путешествия траты могут быть постепенными, добавил эксперт.
"Кроме того, в некоторых отелях есть выбор: внести предоплату только за первые сутки или отдать всю сумму сразу, получив скидку. Если выбрать первый вариант, то оставшиеся деньги можно отправить на накопительный счет или краткосрочный вклад. И когда придет время внести остаток суммы, затраты на отпуск частично компенсируют набежавшие проценты. Также можно рассмотреть аренду квартиры или гостевого дома", – посоветовал Цыганков.
Не нужно забывать и о горящих, самых дешевых турах. Их выставляют за два-три дня до вылета, иначе деньги туроператора, которые он внес за авиабилеты и отель, сгорят.
Также важно учитывать, с кем вы отправляетесь в отпуск: с компанией взрослых или с детьми, добавила эксперт Центра финансовой грамотности при департаменте финансов города Москвы Ирина Смирнова.
К тому же стоит отметить, что многие банки и туристические компании предлагают кэшбэк за приобретение билетов с помощью банковской карты. Такой способ поможет вернуть часть затраченных средств. Помимо этого, рекомендуется не брать кредит: лучше заранее распланировать бюджет и сделать отдых доступным для кошелька, подчеркнула Смирнова.