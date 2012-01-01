Дизайнер Михайловская рассказала, как отремонтировать квартиру за 100 тыс рублей

Строительные материалы подорожали в России: по данным экспертов, средняя стоимость таких товаров в стране достигла 35,3 тысячи рублей. Подробнее о том, во сколько сегодня обойдется ремонт в квартире и как на нем сэкономить, расскажет Москва 24.



Ремонт по цене квартиры

Средний чек на стройматериалы в сентябре этого года составил девять тысяч рублей, подсчитал оператор фискальных данных "Платформа ОФД". По их данным, это больше прошлогодних показателей на 11%, сообщает "Коммерсант".

На рост цен обратил внимание и Росстат: согласно статистике, ремонт жилья и стройматериалы в стране подорожали на 8–11% за год. В сервисе ReRooms также заявили о росте цен на 7–10%. В компании подчеркнули, что ремонт двухкомнатной квартиры (55 квадратных метров) в среднем сегодня обойдется в 2,2 миллиона рублей, в трехкомнатной (73 квадратных метра) – в три миллиона.

Разработчик решений для автоматизации приема платежей Life Pay объяснил ситуацию инфляцией и сезонным спросом. В свою очередь, глава отдела строительных материалов и техники сети OBI Ольга Попова заметила, что стоимость материалов растет и за счет спроса со стороны владельцев квартир в новостройках, купивших их три-четыре года назад. По ее словам, сейчас они как раз приступили к ремонту (в пресс-службе маркетплейса "Яндекс Маркет" уточнили, что с января по октябрь количество покупок в этой категории увеличилось на 30% год к году).

Вместе с тем Попова отметила, что клиенты теперь покупают материалы в большом количестве, из-за чего снижается число транзакций. В Life Pay добавили, что покупатели стараются приобрести все товары сразу, чтобы не покупать их позднее по более высокой цене.



Ремонт за "сотку"

Рост цен отметила и дизайнер интерьеров Елена Михайловская. В беседе с Москвой 24 она рассказала, что сильнее всего подорожали стройматериалы, при этом услуги мастеров выросли незначительно. По ее словам, минимальная цена ремонта сегодня начинается от 100 тысяч рублей.





Елена Михайловская дизайнер интерьеров За эти деньги можно купить новые обои или краску и бюджетный кварцвинил для пола, а смонтировать это все своими руками. Но эта цифра тоже очень условная, каждый ремонт индивидуален.

По словам специалиста, стоимость зависит в основном от нескольких параметров:



количество квадратных метров;

стоимость чистовых материалов: двери, пол, стены, радиаторы и так далее;

сложность ремонта: теплые полы, широкоформатный керамогранит, теневые плинтуса.

На сегодняшний день работу специалисты в среднем оценивают в 15–30 тысяч рублей за квадратный метр, заметила Михайловская. В сумму при этом не включены материалы, и итог может достигать 60 тысяч рублей за "квадрат".

"Если это косметический ремонт, то туда же добавится демонтаж старой отделки, но не будет работ по электрике, сантехнике и других углубленных. Можно примерно прикинуть 8–15 тысяч рублей за квадратный метр. И все равно это все зависит от класса ремонта", – объяснила эксперт.

Если бюджет небольшой, специалист рекомендовала сэкономить на рабочей силе. По ее словам, можно нанять недорогих рабочих, найти их самостоятельно без прораба и фирмы. Однако Михайловская предупредила, что в таких случаях нередко страдает качество. Кроме того, таких работников придется контролировать самостоятельно.

Еще вариант – сделать работу своими руками, если речь идет о демонтаже обоев, плитки, укладке полов. Сэкономить можно и на стройматериалах, добавила дизайнер. По ее словам, можно искать все необходимое в недорогих, максимально бюджетных магазинах.