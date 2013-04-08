Форма поиска по сайту

08 апреля 2013, 10:55

"Ъ-Власть": Модернизация детских домов может решить проблему сиротства

Фото: ИТАР-ТАСС

Все ближе к дому

Ученые из Санкт-Петербурга разработали уникальный проект модернизации домов ребенка, который может решить проблемы социального сиротства. Сегодня проект реализуется уже в нескольких российских городах.

Ольга Алленова, Ъ-Власть

"Мы создали модель семейного типа"

Заведующий кафедрой социальной адаптации и психологической коррекции личности Санкт-Петербургского государственного университета, профессор Рифкат Мухамедрахимов рассказал спецкорреспонденту ИД "Коммерсантъ" Ольге Алленовой об уникальных исследованиях и проекте российско-американской группы ученых в домах ребенка.

Ольга Алленова, Ъ-Власть

В аппаратном строю

Стоящие перед Кремлем вызовы потребуют реформ не только в экономике, но и в управленческой системе. "Власть" решила выяснить, что сейчас представляет собой самая мифологизированная часть этой системы — администрация президента. Изучив ее важнейшие структурные подразделения, мы пытались описать механизм принятия решений в России и круг задач, которые будет решать Кремль в эпоху "Путин 3.0".

Елизавета Сурначева, Александр Габуев, Ъ-Власть

Пустить в расход

Даже высокопоставленные чиновники считают, что российская экономика не может расти на 5 процентов в год, как того требуют президент и премьер. Власти полагают, что спасти положение могут огромные расходы бюджета, но в перспективе такие траты до добра не доведут.

Вера Ситнина, Ъ-Власть

Вышли из берегов

Северо-Восточная Азия, которую эксперты называют самым стратегически важным районом земного шара,— место действия наиболее мощных и быстрорастущих флотов мира. "Власть" продолжает обзор военно-стратегической ситуации в ключевых акваториях Мирового океана.

Андрей Макаров, Ъ-Власть

Ставка меньше, чем жизнь

На этой неделе Госдума утверждает нового главу российского Центробанка. В ближайшее время ему придется решать важнейший вопрос — о процентных ставках в экономике, который, как показывает опыт других стран, весьма непрост.

Сергей Минаев, Ъ-Власть

экономика президент России Центробанк детские дома флот

