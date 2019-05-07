Больше 80 активностей проведут в рамках V Семейного финансового фестиваля

18 мая в Москве состоится Семейный финансовый фестиваль – первое в России мероприятие в формате edutainment, направленное на повышение финансовой грамотности всей семьи. Фестиваль пройдет на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова и в пятый раз объединит более 2,5 тысячи участников: родителей, детей, воспитателей, педагогов, а также экспертов в различных сферах управления личными финансами. Гости фестиваля смогут стать участниками настоящего финансового детектива, почувствовать себя тайными агентами и проверить свои финансовые знания, смекалку и наблюдательность на практике.

Фото: предоставлено организаторами

На четырех тысячах кв. метров будут расположены более 20 локаций, в каждой из которых в течение всего дня будут организованы более 80 различных активностей на тему грамотного обращения с деньгами для детей и взрослых: лекции, мастер-классы, игровые уроки, финансовая игротека, квесты, командные интеллектуальные игры, ярмарка, консультации, насыщенная шоу-программа и многое другое.

Каждый желающий сможет заранее составить оптимальный для себя маршрут движения по локациям фестиваля, чтобы сделать пребывание на мероприятии наиболее полезным и информативным. Для этого на сайте familymoneyfest.ru можно ответить на несколько вопросов на тему финансовой грамотности и получить собственную карту полезных знаний.

Игровой формат фестиваля позволит сделать процесс обучения финансовой грамотности максимально доступным для понимания и даст возможность юным участникам научиться правильно распоряжаться деньгами и избегать финансовых ошибок, а взрослым – улучшить собственные знания в этой сфере и наладить коммуникацию с детьми через совместное творчество.

Для подростков будет организован молодежный лекторий с интересными лекциями и выступлениями экспертов, где можно будет узнать о том, как развивать финансовое мышление, заработать свои первые деньги и куда лучше их вложить. Ребята смогут поучаствовать в различных мастер-классах, конкурсах и викторинах, чтобы в игровой форме обучиться азам финансовой грамотности.

Фото: предоставлено организаторами

Родителям в это время скучать не придется – у них будет возможность обратиться за бесплатной финансовой и юридической консультацией к специалистам. Также для взрослых участников фестиваля будет организован лекторий, где эксперты расскажут о личных сбережениях, кредитовании, инвестировании, финансовой безопасности, страховании, поделятся полезными финансовыми лайфхаками и ценными советами о том, как заводить с детьми разговор о деньгах и прививать ответственное к ним отношение с раннего детства.

В центральной зоне фестиваля, на "Городской площади", будут проходить концерты, шоу-программы, спектакли, выступления артистов, викторины и конкурсы от партнеров фестиваля. С экранов главной сцены в прямом эфире будет вещать "Фест-ТВ", зрители которого не только узнают последние новости "Города финансовой грамотности", услышат полезные финансовые советы от спикеров и звездных гостей фестиваля, но и станут приглашенными гостями телеэфира.

Фестиваль является завершающим мероприятием V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, ежегодно организуемой Минфином России в рамках Проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".