Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

7 мая, 14:49

Больше 80 активностей проведут в рамках V Семейного финансового фестиваля

экономика финансы фестивали

18 мая в Москве состоится Семейный финансовый фестиваль – первое в России мероприятие в формате edutainment, направленное на повышение финансовой грамотности всей семьи. Фестиваль пройдет на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова и в пятый раз объединит более 2,5 тысячи участников: родителей, детей, воспитателей, педагогов, а также экспертов в различных сферах управления личными финансами. Гости фестиваля смогут стать участниками настоящего финансового детектива, почувствовать себя тайными агентами и проверить свои финансовые знания, смекалку и наблюдательность на практике.

Фото: предоставлено организаторами

На четырех тысячах кв. метров будут расположены более 20 локаций, в каждой из которых в течение всего дня будут организованы более 80 различных активностей на тему грамотного обращения с деньгами для детей и взрослых: лекции, мастер-классы, игровые уроки, финансовая игротека, квесты, командные интеллектуальные игры, ярмарка, консультации, насыщенная шоу-программа и многое другое.

Каждый желающий сможет заранее составить оптимальный для себя маршрут движения по локациям фестиваля, чтобы сделать пребывание на мероприятии наиболее полезным и информативным. Для этого на сайте familymoneyfest.ru можно ответить на несколько вопросов на тему финансовой грамотности и получить собственную карту полезных знаний.

Игровой формат фестиваля позволит сделать процесс обучения финансовой грамотности максимально доступным для понимания и даст возможность юным участникам научиться правильно распоряжаться деньгами и избегать финансовых ошибок, а взрослым – улучшить собственные знания в этой сфере и наладить коммуникацию с детьми через совместное творчество.

Для подростков будет организован молодежный лекторий с интересными лекциями и выступлениями экспертов, где можно будет узнать о том, как развивать финансовое мышление, заработать свои первые деньги и куда лучше их вложить. Ребята смогут поучаствовать в различных мастер-классах, конкурсах и викторинах, чтобы в игровой форме обучиться азам финансовой грамотности.

Фото: предоставлено организаторами

Родителям в это время скучать не придется – у них будет возможность обратиться за бесплатной финансовой и юридической консультацией к специалистам. Также для взрослых участников фестиваля будет организован лекторий, где эксперты расскажут о личных сбережениях, кредитовании, инвестировании, финансовой безопасности, страховании, поделятся полезными финансовыми лайфхаками и ценными советами о том, как заводить с детьми разговор о деньгах и прививать ответственное к ним отношение с раннего детства.

В центральной зоне фестиваля, на "Городской площади", будут проходить концерты, шоу-программы, спектакли, выступления артистов, викторины и конкурсы от партнеров фестиваля. С экранов главной сцены в прямом эфире будет вещать "Фест-ТВ", зрители которого не только узнают последние новости "Города финансовой грамотности", услышат полезные финансовые советы от спикеров и звездных гостей фестиваля, но и станут приглашенными гостями телеэфира.

Фестиваль является завершающим мероприятием V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, ежегодно организуемой Минфином России в рамках Проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Когда: 18 мая, с 11:00 до 18:00
Где: РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва, Стремянный переулок, дом 28, строение 1)

Вход на фестиваль свободный, обязательна предварительная регистрация на сайте

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать