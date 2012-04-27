Необычные облака наблюдались в четверг в небе над Москвой

Фото: ИТАР-ТАСС

Желто-зеленые облака пыльцы от деревьев наблюдались в небе над Москвой и Подмосковьем в четверг вечером, сообщает РИА Новости. Специалисты считают причиной их появления высокую температуру воздуха, установившуюся в регионе.

Зеленые облака вызвали беспокойство жителей столицы - в интернете (а позже и в СМИ) начали появляться сообщения о взрыве на одном из химических заводов, однако позже они были опровергнуты сотрудниками МЧС и биологами, подтвердившими, что облака состоят из березовой пыльцы.

Необычное природное явление было зафиксировано и в других городах. "В Серпухове также наблюдается природное явление - облака пыльцы желто-зеленого цвета, которые с порывами ветра распространяются по территории города. Сообщения об этом поступают также из Серпуховского района и Чехова", - говорится на официальном городском сайте.

В целом появление облаков пыльцы не представляет опасности. Тем не менее, оно может иметь негативные последствия для лиц, склонных к аллергии.