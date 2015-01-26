Девять тысяч крякв и один орлан: как зимуют птицы в мегаполисе

Фото: ТАСС/Роман Балаев

В столице завершился ежегодный подсчет водоплавающих птиц. По данным департамента природопользования, в этом году на московских водоемах осталось зимовать около девяти тысяч крякв. M24.ru решило разобраться, почему перелетные птицы предпочли зимовку в Москве, стоит ли нам бояться экологических аномалий и как помочь пернатым пережить суровую зиму.

Холодная зимовка

Как пояснил изданию директор зоологического музея МГУ Михаил Калякин, орнитологи не видят ничего аномального в зимовке крякв в столице. Птицы проводят холода в городе на протяжении уже многих десятилетий. Их привлекают незамерзающие водоемы и теплотрассы.

Для этого явления орнитологи придумали даже специальный термин - холодная зимовка.

Мнение эксперта Это был тридцать первый зимний учет водоплавающих птиц*, который проводится в Москве. Каждый год его участники получают примерно одно и то же число крякв, оставшихся на зиму. Мы называем это "холодная зимовка". Большое пространство Москвы-реки не замерзает, так что это никакая не аномалия. Это был тридцать первый зимний учет водоплавающих птиц*, который проводится в Москве. Каждый год его участники получают примерно одно и то же число крякв, оставшихся на зиму. Мы называем это "холодная зимовка". Большое пространство Москвы-реки не замерзает, так что это никакая не аномалия. Этой зимой в столице, может быть, чуть больше обычного дроздов-рябинников. Но вообще - у Москвы просто такая специфика, здесь много корма и много незамерзающих пространств. Поэтому многие птицы, которые должны были бы улетать, остаются.

Михаил Калякин директор зоологического музея МГУ



*Пернатых считают представители ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования, представители общественных организаций, например Союза охраны птиц России, сотрудники Зоологического музея МГУ, волонтеры и школьники. Кроме того, в мероприятии могут принять участие все желающие.

Кряква. Фото:Wardrin/ru.wikipedia.org

Этой зимой самые крупные скопления крякв представители Союза охраны птиц России обнаружили на реке Пехорке в Балашихе, на свободном ото льда участке канала имени Москвы в Долгопрудном, а также на полынье Нижнего пруда в Нахабине. Четыре стаи крякв остались зимовать на Яузе в Мытищах.

Не только кряквы

По данным Союза охраны птиц России, в этом году на водоемах Москвы и области остались зимовать:

чомги;

одна серая цапля;

кряквы;

одна свиязь;

гоголи;

большие крохали;

одна камышница;

сизые чайки;

серебристые чайки и хохотуньи;

один орлан-белохвост.

Орлан-белохвост. Фото: Karla/ru.wikipedia.org

Впрочем, многие сухопутные перелетные птицы тоже проводят зимние месяцы в столичном регионе. "Из интересных встреч на стандартном учетном маршруте в области можно отметить 8 стаек серых куропаток – не менее 50 особей, одного серого сорокопута, одного крапивника и одну камышовую овсянку. Практически на всех отрезках маршрута, особенно в Подмосковье, отмечалось большое количество рябинников", - сообщается на сайте Союза.

Традиционно зимуют в столице поползень, желтоголовый королек, московка, тетеревятник и другие птицы. Полный список зимующих в столичном регионе птиц с фотографиями и записями голосов можно посмотреть здесь.

Мнение эксперта Многие птицы, обитающие в нашем регионе, ведут себя не так, как можно было бы ожидать. У орнитологов даже есть такая шутка про Москву: грачи прилетели. Звучит она каждую осень. Грачи, как мы знаем, должны возвращаться с юга весной. Но в Москве весной им холодно, птицы не гнездятся, а вместо этого прилетают осенью.

Михаил Калякин директор зоологического музея МГУ Многие птицы, обитающие в нашем регионе, ведут себя не так, как можно было бы ожидать. У орнитологов даже есть такая шутка про Москву: грачи прилетели. Звучит она каждую осень. Грачи, как мы знаем, должны возвращаться с юга весной. Но в Москве весной им холодно, птицы не гнездятся, а вместо этого прилетают осенью.

Как помочь птицам перезимовать



Хотя московские птицы и предпочитают зимнюю столицу южным странам, климат московского региона все же достаточно суров. Скрасить жизнь пернатых в холода могут старые добрые кормушки.

Фото: M24.ru/Роман Балаев

При строительстве кормушек орнитологи советуют соблюдать несколько простых правил:

размещать кормушки на открытых местах с хорошим обзором, но неподалеку от естественного убежища - дерева или кустарника - для защиты от хищных птиц и кошек;

с хорошим обзором, но неподалеку от естественного убежища - дерева или кустарника - для защиты от хищных птиц и кошек; строить кормушки с широкими пролетами или с открытыми стенками, чтобы туда могли попасть крупные птицы. Если же вы, наоборот, хотите ограничить посещения крупных птиц, то стоит сделать узкие пролеты, более глубокое дно, подвесить кормушку на раскачивающейся леске. Можно повесить рядом две кормушки: "легкую", отвлекающую на себя крупных птиц, и "трудную" – для более ловких пернатых;

или с открытыми стенками, чтобы туда могли попасть крупные птицы. Если же вы, наоборот, хотите ограничить посещения крупных птиц, то стоит сделать узкие пролеты, более глубокое дно, подвесить кормушку на раскачивающейся леске. Можно повесить рядом две кормушки: "легкую", отвлекающую на себя крупных птиц, и "трудную" – для более ловких пернатых; содержать кормушку в чистоте ;

; регулярно обеспечивать птиц кормом .

Чечетка. Фото:Jyrki Salmi/ru.wikipedia.org

Авторы сайта программы "Птицы Москвы и Подмосковья" рекомендуют подкармливать птиц подсолнечными семечками и хлебными крошками. Для птиц с маленькими клювами, например, чечеток семена лучше заранее раздавить бутылкой или банкой.

А вот крупы, по мнению специалистов, птиц почти не привлекают.

Кроме того, отдельным видам птиц могут прийтись по вкусу фруктовые обрезки, свиное сало, тесто и даже жареная картошка.

Елена Тимофеева