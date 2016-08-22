На дне озера Белое нашли редкое растение

Фото: пресс-служба Минэкологии Московской области

Редкое растение обнаружили в Шатурском районе, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области. Полушник колючеспоровый (или щетинковидный) занесен в Красные книги России и Подмосковья.

Полушник обитает на дне глубоких озер. Это многолетнее споровое водное растение очень требовательно к прозрачности и составу воды. В Подмосковье растение найдено в государственном природном заказнике "Озеро Белое" вблизи деревни Дубасово.

По данным исследователей, популяция полушника в озере Белом на сегодняшний день устойчива. Однако, считают в министерстве, следует ограничить неорганизованный отдых на озере.

По словам министра экологии Подмосковья Александра Когана, ситуацию на озере Белое постоянно контролируют.

В ходе последнего рейда специалисты министерства выявили такие нарушения природоохранного законодательства, как несанкционированная торговля вблизи озера и въезд более 50 автомобилей на территорию заказника. Владельцы транспортных средств будут привлечены к административной ответственности.

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