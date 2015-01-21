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Москва 24

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Экология

21 января 2015, 16:15

Датчики вредных выбросов установили на трубах 56 предприятий

экология Антон Кульбачевский датчики заводы датчики на трубах

"Интервью": Антон Кульбачевский - о качестве воздуха в Москве зимой

56 предприятий установили на трубах датчики, автоматически измеряющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сообщил руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский в интервью телеканалу "Москва 24". Всего в столице около 80 промышленных предприятий.

По его словам, в феврале-марте 2015 года с датчиков начнут снимать показания в режиме онлайн. Такое решение и договоренности уже были приняты властями совместно с руководством заводов.

"Мы в режиме онлайн будем снимать информацию непосредственно с труб предприятия, - сказал Кульбачевский. - У нас уже 56 предприятий оборудованы такими датчиками. А сейчас ведутся переговоры с еще около 20-25 предприятиями, в которых проходит модернизация. И я думаю, что когда модернизация закончится, мы в том числе подключим датчики и на этих предприятиях".

Ранее M24.ru сообщало, что все промышленные предприятия столицы должны установить на трубах датчики, автоматически измеряющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. На сегодня подобного оборудования нет у трети заводов. Эти устройства помогут не только контролировать производство, но и установить вину того или иного предприятия в случае загрязнения воздуха.

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Более 4 тысяч жалоб на состояние воздуха поступило в департамент природопользования за 2014 год. "На загрязнение воздуха промышленными предприятиями больше всего жалоб поступило из Восточного округа столицы , - пояснили в департамент природопользования. - Это около 68% от всех обращений округа".

Активно жаловались на предприятия в Южном (55,4% от всех обращений округа) и Юго-Восточном (38,2%) округе Москвы. На юге столицы также было много страдающих от неприятного запаха канализаций.

По данным департамента, на запах гари, от которого страдали жители столицы в конце прошлого года, больше всех жаловались жители Южного округа (18,1% от всех обращений округа), не далеко ушли по жалобам жители Новой Москвы и Юго-Запада столицы - чуть более 16%.

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