Животным на Тверском бульваре улучшили условия содержания

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Животным, которые задействованы в инсталляции "Волшебный лес" на Тверском бульваре, улучшили условия содержания, сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

17 декабря сотрудники зоопарка вместе с представителями департамента торговли и услуг посетили площадку "Волшебный лес" для того, чтобы проверить, насколько комфортно четвероногим живется в специальных зоо-шале.

В итоге было принято решение убрать из экспозиции косулю за ее крутой нрав - животному тесно в четырех стенах.

Кроме того, в других шале с домашними животными сделают вентиляцию. Также там стали раньше выключать свет, чтобы звери могли отдыхать в соответствии со своими биочасами.

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что за содержанием животных, которые задействованы в инсталляции "Волшебный лес", следят специалисты. "В инсталляции участвуют только домашние животные, у которых есть опыт общения с человеком. Например, в Новопушкинском сквере олень по кличке Рудольф находится уже второй год подряд и проблем со здоровьем не испытывает," - сказал он.

По словам главы департамента торговли, родители приходят на ярмарку с детьми и с большим удовольствием смотрят на животных. "За их содержанием смотрят специалисты", - подчеркнул Немерюк.

Ранее сотрудники Московского зоопарка распространили открытое письмо, в котором объявили, что условия содержания животных в инсталляции "Волшебный лес" на Тверском бульваре не соответствуют нормам и антигуманны.

Инсталляция "Сказочный лес" открылась в столице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Темой площадки стала сказка "Снежная королева". Помимо северного оленя на Тверском бульваре появился "лес", где в специальных домиках живут сказочные животные: три поросенка, сова из "Винни-пуха", коза с козлятами, гуси-лебеди и олененок Бэмби.

Праздничную атмосферу на Тверском бульваре создают и 30 инсталляций животных: лис, коней, медвежат и сказочных героев.