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Экология

17 июля 2012, 15:25

Экологические нарушения обошлись застройщикам в 4,5 млн рублей

экология строительство Мосгосстройнадзор нарушения

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты управления экологического надзора Мосгосстройнадзора в первом полугодии 2012 года выявили 2875 нарушений в ходе строительства объектов капитального строительства. Нарушители были оштрафованы на сумму 4,5 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

«Основная часть касается нарушений требований обеспечения охраны окружающей среды, несвоевременной уборки стройплощадок от строительного мусора, очаговым захламлением территорий строительными отходами, а также нарушением проектной документации при выполнении работ по благоустройству, отсутствием исполнительной документации на объектах», - уточняется в пресс-релизе.

Участникам строительства выдано 618 предписаний об устранении нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях в области строительства.

Большинство нарушений оперативно устранено, добавляется в материалах Комитета.

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