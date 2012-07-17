Экологические нарушения обошлись застройщикам в 4,5 млн рублей

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Специалисты управления экологического надзора Мосгосстройнадзора в первом полугодии 2012 года выявили 2875 нарушений в ходе строительства объектов капитального строительства. Нарушители были оштрафованы на сумму 4,5 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

«Основная часть касается нарушений требований обеспечения охраны окружающей среды, несвоевременной уборки стройплощадок от строительного мусора, очаговым захламлением территорий строительными отходами, а также нарушением проектной документации при выполнении работ по благоустройству, отсутствием исполнительной документации на объектах», - уточняется в пресс-релизе.

Участникам строительства выдано 618 предписаний об устранении нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях в области строительства.

Большинство нарушений оперативно устранено, добавляется в материалах Комитета.