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13 марта 2013, 20:27

Экология

В Час Земли москвичам предложили пропеть мантру "Ом"

Фото: ИТАР-ТАСС

23 марта состоится глобальная экологическая акция Час Земли, проводимая Всемирным фондом дикой природы.

В этот день в 20.30 (по местному времени) участники со всего мира выключат свет и электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты и призыва к бережному отношению к ресурсам нашей планеты.

К этой акции в Москве присоединится Центр экономии ресурсов, расположенный на территории дизайн-завода "Флакон".

Собравшиеся участники мероприятия выключат свет и будут петь мантру "Ом", посвящая это пение нашей планете и всем ее обитателям, сообщается на сайте проекта 2do2go.

Час Земли - самая массовая акция в истории человечества, в прошлом году в ней приняли участие около 1,5 миллиарда человек, к этой акции присоединилось более 150 стран и 7 тысяч городов.

экология флешмобы Час Земли

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