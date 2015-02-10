В парке "Измайлово" поселился серый сорокопут

Фото предоставлено департаментом природопользования столицы

В столичном парке "Измайлово" обнаружена редкая для столичного региона птица - серый сорокопут, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Птицу зафиксировали в пойме реки Серебрянки сотрудники "Мосприроды". Серый сорокопут занесен в Красную книгу России и на территории Москвы встретить его можно крайне редко.

По словам специалистов "Мосприроды", в последний раз этот вид в столице был замечен в 2011 году в планируемом к созданию орнитологическом заказнике у платформы "Марк". В ведомстве считают, что зимовать в парк "Измайлово" обнаруженный сорокопут прилетел, скорее всего, из Подмосковья и остался по причине благоприятных погодных условий и обильного корма.

Кроме того, это также свидетельствует о хорошей экологической ситуации на особо охраняемой природной территории.

Серый сорокопут относится к отряду воробьинообразных семейства сорокопутовых и обитает в северной и средней полосе европейской части России, Западной Сибири. По виду напоминает сороку: пепельно-серое оперение, длинный черный ступенчатый хвост, черные крылья с белым полем. Отличие - в длинной черной полосе на глазах, напоминающей маску, и в массивном крючковатом клюве типичного хищника.

Эта птица любит гнездиться в перелесках, на опушках леса, иногда в поймах рек или на краю болот, в городе выбирает лесопарки и сады. И хотя она распространена во всех климатических зонах России, серый сорокопут крайне малочисленный вид.

При этом среди орнитологов эта птица считается одновременно и кочевой, и оседлой птицей. Нередко серый сорокопут делает выбор в пользу зимовки. Но если летом в его питании основную роль играют насекомые, то с поздней осени он охотится на мелких зверьков и птиц. Наиболее частой его добычей становятся землеройки и некрупные полевки, а из птиц - чечетки и синицы.