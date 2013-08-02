Москва зеленая: лесопарки, водоемы и солнечные батареи

"План города": Экологическое воспитание москвичей

Любой мегаполис априори получает статус каменных джунглей, и это понятно: большие дома и асфальтовые дороги городу необходимы. Однако в Москве есть и парки, и пляжи, и обрамленные деревьями улицы. Об экологии в городе - в материале M24.ru.

Лесопарки

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) на сегодня составляют 17 процентов площади Москвы. ООПТ - участки, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие большое особое природоохранное, культурное, научное, эстетическое и оздоровительное значение. Всего таких зон в столице 118.

Сюда входят ландшафтные и природные заказники, национальные парки и памятники природы, а также природно-исторические парки. Последние среди московских особо охраняемых природных территорий занимают наибольшую площадь. Например, парк "Сокольники" располагается на территории в 229,2 гектара.

По закону на ООПТ запрещено искажение ландшафта, разведение костров, сжигание травы и сухих листьев, самовольная вырубка деревьев, отлов животных, а также выгул собак и передвижение на транспортных средствах. За нарушение этих правил грозят штрафы от 500 рублей до 300 тысяч рублей.

В августе прошлого года статус особо охраняемой зеленой территории получили леса на территории Новой Москвы общей площадью более 75 тысяч гектаров. На особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) запрещено проводить работы с токсичными химическими препаратами, охотиться, разрабатывать месторождения, а также заниматься сельским хозяйством и капитальным строительством.

Охрана природы: особо охраняемые природные территории Москвы

На особо охраняемых территориях Москвы организовано несколько экологических троп. Так, в заказнике "Воробьевы горы", парках "Кузьминки-Люблино" и "Битцевский лес", а также памятнике природы "Серебряный бор" можно узнать о животном и растительном мире столицы. Причем в парках "Кузьминки-Люблино" и "Битцевский лес" маршруты приспособлены для детей с ограниченными возможностями. Протяженность тропы в Кузьминках более пяти километров. С апреля по октябрь там проводятся экскурсии, участники которых угадывают птиц по голосам и исследуют состояние воды в реке Голедянке.

В "Серебряном бору" вдоль экотропы расположен птичий городок с домиками и кормушками для уток, вольерами для цапель и коршунов. В целом по Москве экологи в прошлом году отметили рост популяции редких видов птиц. Например, стало больше таких птиц, как желна, сокол-пустельга, ястреб-тетеревятник, кобчик. Некоторые из них относятся к исчезающим видам.

Кроме того, на особо охраняемых природных территориях есть немало растений, занесенных в Красную книгу Москвы. Среди них: печеночница благородная, медуница неясная, хохлатка плотная и полая, ветреница лютиковая и дубравная, калужница болотная, купена душистая, чина весенняя, первоцвет весенний, ландыш майский.

В феврале этого года столичный департамент охраны окружающей среды создал рабочие группы по развитию, благоустройству и охране ООПТ. В них вошли эксперты-экологи, муниципальные депутаты, преподаватели учебных заведений, специалисты департамента, префектур и управ.

Озеленение города

В настоящее время Москва находится на первом месте среди 27 крупнейших городов по количеству зеленых насаждений, опережая Нью-Йорк, Лондон и Париж. Ближайшие годы в столице посадят более одного миллиона деревьев. При этом около 200 тысяч будет посажено во дворах жилых домов. Процедура высаживания деревьев значительно упростится. Префектуры будут собирать предложения от жителей, обсуждать их с муниципальными депутатами и составлять план посадки.

Лесопарковые зоны занимают 30 процентов территории столицы. Однако растительность распространена по городу неравномерно. Особенно нуждается в озеленении центр. Чтобы решить эту проблему, в Москве проводят благоустройство скверов на Садовом кольце, среди которых Сад "Аквариум", скверы на Зубовском и Новинском бульварах, Комсомольском проспекте, Пушкинский и Новопушкинский скверы. Там появятся клены, липы, дубы, яблони и каштаны и рябины. Эти деревья наиболее хорошо приспособлены к существованию в городской среде.

"Москва в цифрах": На озеленение Тверской потратят 270 млн руб

На Тверской улице в этом году впервые было применено контейнерное озеленение. От Манежной до Пушкинской разбито около 70 миниатюрных сквериков с липой в центре, кустарниками и лавочками по бокам. Также в ближайшее время на территории Москвы планируется обустроить 45 парков.

Кроме того, планируется и озеленение вылетных магистралей. В частности, вдоль трасс появятся защитные полосы и ландшафтные группы. На отдельных участках будет выполнено вертикальное озеленение, а также обустроены газоны и цветники. "Зеленые щиты" могут появиться уже в середине августа на Варшавском, Ярославском, Каширском, Ленинградском, Рублевском шоссе и на проспекте Мира.

Помимо этого рассматривается возможность озеленения крыш московских вокзалов и станций метро. В частности, сады могут появиться на крышах Павелецкого вокзала, Экспоцентра на Красной Пресне, станций метро "Новослободская", "Плошадь Ильича", "Парк Культуры".

Водоемы

Качество воды в Москве-реке соответствует установленным нормам

На территории столицы расположены 142 водостока и 438 водоемов, а общая протяженность рек города составляет 660 километров. Обязательные наблюдения за качеством воды проводятся минимум пять раз в год: весной, во время половодья, летом, при прохождении дождевого паводка и в период низкого уровня воды, осенью, до появления ледовой корки и зимой, так же, как и летом − во время низкого уровня воды.

На Москве-реке в черте города расположены 13 контрольных створов, а также 14 створов в устьях ее притоков. Контролем качества воды в реке занимаются "Мосэкомониторинг", "Мосводосток", очистная Курьяновская станция аэрации и "Мосводоканал". Чистоту воды в створах проверяют по 29 показателям.

По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, доля вредных веществ в Москве-реке ежегодно сокращается в 1,2 раза. Качество воды в ней и в малых реках практически соответствует нормам.

Сильнее всего реки загрязняются сточными водами с улиц, попадающими в русло через коллекторы во время дождей или таяния снега. Сейчас планируется перенаправить стоки и ручьи на станции фильтрации. Оттуда очищенная вода будет попадать в Москву-реку. Кроме того, все московские заводы и фабрики сегодня не имеют права на работу без автономной системы очистки воды.

К осени 2013 года в Москве очистят 100 прудов. Водоемы обработают специальным препаратом, который повышает содержание кислорода, обеззараживает и удаляет неприятные запахи, а вода становится прозрачнее. Обработка производится в 7 этапов – каждые две недели с мая по сентябрь.

Промышленность и экология

"Москва в цифрах": В Москве организуют раздельный сбор мусора

Власти Москвы намерены закрыть или модернизировать все вредные производства, расположенные на территории города. Кроме того, в Москве не будут строить мусоросжигательные заводы. Столичные и подмосковные власти планируют вместе определить, где и как будет осуществлен переход от действующих полигонов, которые находятся близко от Москвы, к другим видам утилизации мусора.

В ближайшие три года на территории Московской области появятся пять мусорных полигонов нового поколения, на которых отходы будут сортироваться и перерабатываться. Кроме того, до конца этого года в Москве откроются более 500 пунктов для раздельного сбора мусора. Эти пункты будут как стационарными, так и передвижными. В каждом районе Москвы также откроют специальные пункты приема вторсырья. В них можно будет сдать использованные батарейки, стеклянные банки, изделия из пластмассы и бумагу.

В ближайшее время в Москве планируется построить две солнечные электростанции – в Бирюлевском дендропарке и в Алтуфьевском заказнике. Они будут использоваться для освещения парков. В природных заказниках "Долина реки Сетунь" и "Воробьевы горы" уже реализованы проекты по освещению и организации доступа к wi-fi с использованием энергии ветра и солнца. Кроме того, энергия ветра используется для освещения в ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино". Ожидается, что в недалеком будущем Москва сможет вырабатывать с помощью альтернативных источников энергии до 50 процентов электричества.

Григорий Медведев