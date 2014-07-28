На фестивале варенья выберут самый сладкий фруктовый коктейль

Фото: m24.ru
В столице с 8 по 17 августа пройдет фестиваль "Московское варенье". В его рамках всем сладкоежкам предлагают поучаствовать в конкурсе "Самый сладкий коктейль". Три лучших рецепта воплотят в жизнь 10 августа в парке искусств "Музеон".
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Стать участником конкурса может любой желающий. Для этого достаточно отправить на сайт фестиваля свой любимый рецепт безалкогольного коктейля с фруктами, ягодами, овощами. На конкурс приглашается каждый, кто чувствует в себе талант незаурядного бармена или просто любит смешивать вкусы в неожиданных сочетаниях.
Посетители сайта фестиваля смогут проголосовать за любой понравившийся рецепт. 10 августа в "Музеоне" на "Школе сладких барменов" приготовят три коктейля-победителя. Рецепт, занявший первое место, вместе с фотографией его автора появится в газете "Вечерняя Москва".
Напомним, что десятидневный фестиваль "Московское варенье" продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.
Ожидается, что на праздник приедут участники из 15 стран и 40 регионов России. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.
- на Арбате,
- на Площади Революции,
- в Новопушкинском сквере,
- в Климентовском переулке,
- на Крымской набережной возле "Музеона",
- в Камергерском переулке,
- на Тверской площади
- на Манежной площади
- Ленинградский проспект, владение 62,
- Проспект Мира, дом 119,
- Семеновская площадь, владение 4,
- улица Белореченская, дом 2,
- Ореховый бульвар, дом 14,
- улица Профсоюзная, дом 41,
- улица генерала Ермолова, дом 4,
- улица Сходненская, дом 56,
- площадь Юности (Зеленоград),
- Сиреневый бульвар, владение 1,
- поселок Московский, микрорайон 1, дом 49
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