На фестивале варенья выберут самый сладкий фруктовый коктейль

Фото: m24.ru

В столице с 8 по 17 августа пройдет фестиваль "Московское варенье". В его рамках всем сладкоежкам предлагают поучаствовать в конкурсе "Самый сладкий коктейль". Три лучших рецепта воплотят в жизнь 10 августа в парке искусств "Музеон".

Стать участником конкурса может любой желающий. Для этого достаточно отправить на сайт фестиваля свой любимый рецепт безалкогольного коктейля с фруктами, ягодами, овощами. На конкурс приглашается каждый, кто чувствует в себе талант незаурядного бармена или просто любит смешивать вкусы в неожиданных сочетаниях.

Посетители сайта фестиваля смогут проголосовать за любой понравившийся рецепт. 10 августа в "Музеоне" на "Школе сладких барменов" приготовят три коктейля-победителя. Рецепт, занявший первое место, вместе с фотографией его автора появится в газете "Вечерняя Москва".

Художники готовятся к фестивалю "Московское варенье"

Напомним, что десятидневный фестиваль "Московское варенье" продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.

Ожидается, что на праздник приедут участники из 15 стран и 40 регионов России. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.