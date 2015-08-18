На Даниловском рынке откроется кафе "Любовь Пирогова"

Фото: facebook.com/lovepirogova

В начале сентября на территории Даниловского рынка откроется первое кафе "Любовь Пирогова". Как сообщают организаторы проекта, основу меню составят пироги, где начинки больше, чем теста.

Здесь будут подавать как сладкие пироги, например с вишней и белым шоколадом или со сливой и запеченным миндальным кремом (от 120 рублей за порцию), так и несладкие: пирог с куриными желудочками и вялеными томатами или барашка, томленого в пряных травах (в среднем 150 рублей за порцию). Кроме этого в заведении можно будет заказать всевозможную выпечку и бульон. Из напитков в кафе "Любовь Пирогова" будут подавать различные чаи. Отмечается, что в кафе можно будет приобрести целые пироги, а также заказать блюда с доставкой.

"Любовь Пирогова" - это семейный проект, стартовавший с Городских Маркеров Еды в августе 2014. Его создали супруги: шеф-повар Мунира Шерманова и организатор Вадим Курганов.