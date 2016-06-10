Что происходит с уличной едой в Москве

Шеф Максим Волков. Его мастер-класс пройдет 12 июня в 19:00 на фестивале "О да! Еда!" в парке Горького. Фото: facebook.com/odaedablog

Похоже, этим летом готовить дома и вообще есть в помещениях – дурной тон. Фестивали уличной еды сменяют один другой, трейлеры или окошки с оригинальным стритфудом встречаются по пути ровно в тот момент, когда вы чувствуете голод, на каждом крупном городском мероприятии можно поесть что-то мануфактурное, с идеей. Совместно с 2do2go мы попросили генерального продюсера фестиваля "О да! Еда!" Артема Балаева рассказать об основных гастрономических тенденциях и объяснить культ еды в современном обществе. Фестиваль "О да! Еда!" пройдет 11–12 июня в парке Горького.

Артем Балаев. Фото: одаеда.рф

Главные тренды этого лета.

– Один из трендов, который активно развивается в последнее время, – это использование технологии сувид (продукты упаковываются в ваккум и медленно готовятся при небольшой температуре – прим. m24.ru) и всякого рода копчения. Сейчас все чаще встречаются блюда, приготовленные именно таким образом.

Другая тенденция – это внимание к региональной кухне. Если раньше мы знали, что есть просто китайская кухня, то сейчас мы знаем, что есть и уйгурская кухня, и кухня Северного Китая, и кантонская кухня. Это своеобразный гастрономический пэчворк (пэчворк – это лоскутное шитье – прим. m24.ru).

Сегодня большую популярность приобретает перуанская кухня. Поэтому главными блюдами я бы назвал севиче или пикаронес. Еще один тренд, который набирает популярность – это дикоросы. Дикорастущие растения вроде крапивы или других трав, которые будут использоваться в кулинарии. Этот тренд следующего лета, но зарождается он уже сегодня.

Сейчас очень популярна мексиканская кухня и ее блюда. Это та же самая кесадилья или тако. Кроме того, на волне новых гастрономических тенденций появляются особые кулинарные сочетания. Можно выделить, например, смесь калифорнийской и мексиканской кухни.

Сегодняшняя философия еды.

– Ключевая идея заключается в том, что еда объединяет людей. Процесс приготовления и процесс поглощения пищи – это те вещи, которые объединяют людей за столом или на кухне. В этом и заключается ее основная ценность. Сегодня мы живем в тот век, когда технологии дают нам возможность чувствовать себя максимально комфортно наедине с самим с собой. Виртуальная реальность и интернет – все это заменяет живое общение. А еду, к счастью, ничто не может заместить. Поэтому еда объединяет людей и делает наш мир лучше, с ее помощью люди получают удовольствие от общества друг друга.

Что нас ждет в скором будущем.

– Мне кажется, что в ближайшие годы нас ждет еще больший бум стритфуда. Уличная еда перестанет быть просто модным явлением, а станет основной тенденцией в мегаполисах. В связи с этим будет развиваться направление, где можно есть без использования приборов. С другой стороны, еда будет двигаться в сторону упрощения. Скажем так, ее подача будет упрощаться. Все внимание будет сконцентрировано на самом продукте, а не на тарелке.

Преимущества мануфактурной еды.

– По возможности, стоит отказываться от магазинных продуктов в пользу продуктов, изготовленных ручным трудом. Да, они дороже, поэтому я и говорю: по возможности. Но в продуктах, приготовленных ручным трудом, не используют тех технологий и консервантов, которые есть в промышленной пище.

На самом деле, супермаркеты предоставляют нам мнимый выбор. Все эти различные сорта яблок или других товаров – это сорта генетически модифицированы. Если есть возможность выбрать, всегда лучше отдавать предпочтение продуктам, которые выращены людьми или сделаны вручную. Те же самые капкейки или домашнее мороженое будут более высокого качества, чем те, которые можно взять на полке в супермаркете.

Причины популярности фуд-маркетов.

– Такие фестивали увлекательны тем, что каждый посетитель здесь может найти для себя интересные продукты, познакомиться с их создателями. Потом люди могут выйти напрямую на производителя и ходить уже в те магазины, где можно приобрести необходимые продукты. Люди хотят есть качественную еду, хотят иметь выбор реальный, а не мнимый.

Как так случилось, что еда стала искусством.

– Еда и гастрономия – это неполитизированные темы, в отличие от спорта или культуры. Люди, сами того не осознавая, тянутся к тем областям самореализации, которые не политизированы и кажутся им наиболее свободными. Здесь можно выразить себя с помощью различных средств, в частности с помощью особых научных шоу, мастер-классов от шефов или необычных тренингов.

С чего начать тем, кто хочет открыть свое дело.

– Я бы рекомендовал этим людям постоянно посещать такие гастрономические фестивали, как "О, да! Еда!". Смотреть, в каком направлении двигаются кулинарные тенденции и мода. Уже исходя из этого они могут найти что-то свое, полезное для себя и интересное.