Готовим прохладительные напитки дома: лучшие рецепты от московских шеф-поваров

Температура воздуха в летней Москве достигла 30 градусов. Хочется в тень, воды и мороженого. Кстати, освежиться в жару можно не только купленными в магазине напитками, но и сделанными дома лимонадами. Как приготовить прохладительные напитки самостоятельно – рассказывают шеф-повара и бармены московских ресторанов.

Морковно-малиновая водица

О многовековых русских традициях в июньскую жару вспомнил шеф-повар ресторана "Белый кролик" Владимир Мухин. Наравне с квасом и морсом этот прохладительный напиток пользовался большим успехом на Руси. Когда наступал ягодный сезон, люди массово собирали малину, красную смородину, клюкву, бруснику, землянику, давили ее и смешивали с соком корнеплодов. Это было чудесное средство для утоления жажды. Один из современных вариантов напитка, который предлагает Владимир, – морковно-малиновая водица.

Что понадобится:

• Морковь – три штуки (среднего размера).

• Свежая малина – одна горсть.



Берем свежую морковь, хорошо ее моем, чистим и делаем из нее свежевыжатый сок. Здесь понадобится соковыжималка, но если ее нет – это не страшно, можно сделать сок вручную. Для этого пошинкуйте морковь в блендере или на обычной терке, затем возьмите простую марлю, сложите ее в четыре слоя и выложите сверху тертую морковь. Края марли нужно завернуть, чтобы получился мешочек, затем выжимаете массу в глубокую миску – сок готов.

Теперь берем малину, давим ее пестиком или ложкой (желательно не использовать железную, лучше брать деревянный или каменный пестик в ступке). Заливаем малину морковным соком, перемешиваем и аккуратно переливаем это все в бутылку, затем плотно закрываем крышкой. Напиток должен настояться в холодильнике две недели, за это время он немножко забродит, как квас. Также можно экспериментировать и пробовать сделать водицу на основе других ягод.

Моктейль "Лето, ах, лето!"

Почему моктейль? Так называет его многократный чемпион России и мира по барменскому искусству Александр Родоман. "Моктейль" (mocktail) – это комбинация английских слов mock – мнимый, ложный, и cocktail – коктейль. Фактически означает безалкогольный коктейль.

Что понадобится:

• Грейпфрут – одна большая долька.

• Клубничный конфитюр – две чайные ложки, (или две–три штуки свежей клубники + сахарный сироп (20 миллилитров).

• Тоник – одна баночка/стакан.

• Мята – семь–восемь листочков.

• Колотый лед – 100 граммов (можно в кубиках).



Это очень дешевый, простой и невероятно быстрый по приготовлению напиток, сделать который под силу даже детям. Итак, приготовьте высокий бокал или стакан. Теперь нужно взять достаточно большую дольку спелого грейпфрута и порезать ее на три-четыре части. Прямо в стакане разминаем фрукт пестиком или обычной ложкой, если нет ничего другого под рукой. Таким образом сок и эфиры из грейпфрута попадут в напиток. Затем добавляем клубничный конфитюр, мяту, лед и заливаем все тоником. Чтобы насладиться чистым вкусом моктейля, пейте его из трубочки.

Щавелевый лимонад

Рецептом освежающего лимонада из щавеля поделился с нами шеф-повар ресторана The Mad Cook Максим Волков.

Что понадобится:

• Листья щавеля – 20 граммов.

• Лаймовый фреш – 20 миллилитров (или один лимон, чтобы самостоятельно выжать сок).

• Свежий имбирь – 20 граммов.

• Газированная вода – 180 миллилитров.

• Сахарный сироп – 15–17 граммов (по вкусу).

• Сироп бузины – 10 миллилитров.

• Лед в кубиках – 0,5 стакана.



В этом напитке самое сложное – приготовить сахарный сироп и лаймовый фреш, остальное сделает блендер. Вообще оба ингредиента можно купить, но если нет возможности – сварите сироп и выжмите сок из лимона самостоятельно. Для сиропа нужно взять воду и сахар в соотношении один к одному, смешать, поставить на плиту, довести до кипения и снять. Для нашего лимонада понадобится только 15–17 граммов сиропа. Смотрите по вкусу и играйте сочетанием лаймового фреша и сахарного сиропа – слаще или кислее.

Теперь закидываем в блендер щавель, имбирь, газированную воду, сахарный сироп и сироп бузины. Если не удастся найти сироп бузины в магазине, можно взять ванильный. После смешивания пробуем смесь на кислоту и на сахар и варьируем количество сладкого/кислого на свой вкус. Затем выливаем напиток в стакан, наполовину заполненный льдом. Готово!

Свекольный гаспачо в бокале

А вот шеф-консультант таких московских заведений, как бар "Стрелка" и "Пробка на Цветном", Антон Булыгин, предлагает альтернативу прохладительным напиткам на лето. Он рекомендует освежаться холодным свекольным гаспачо, который можно налить в бокал и пить на утро после зажигательной вечеринки. Готовы приготовить такое блюдо на большую компанию? Представляем вашему вниманию рецепт сразу на два литра свекольного сока.

Что понадобится:

• Свекольный сок – 1,8 литра.

• Вода – 200 миллилитров.

• Сладкий перец (красный) – 600 граммов.

• Красный лук – 200 граммов.

• Сладкие томаты – 3,5 килограмма.

• Огурцы – 1,4 килограмма.

• Чеснок – 35 граммов.

• Стебель сельдерея – 160 граммов.

• Укроп – 40 граммов.

• Белый хлеб – 60 граммов.

• Томатный сок – один литр.

• Хересный уксус – 60 граммов.

• Соль – по вкусу.

• Домашний майонез – 125 граммов.



Список необходимых продуктов выглядит внушительно, но готовить блюдо довольно просто, если у вас есть блендер. Необходимо прокипятить свекольный сок, затем все продукты пробить в блендере до состояния пюре, добавить соль по вкусу и процедить. Процедура процеживания сделает гаспачо более однородным и избавит от неизмельченных семечек и лишней кожуры. Уберите получившуюся массу в холодильник на несколько часов, после чего гаспачо можно есть ложкой или пить как прохладительный овощной коктейль.