Готовим прохладительные напитки дома: лучшие рецепты от московских шеф-поваров

Температура воздуха в летней Москве достигла 30 градусов. Хочется в тень, воды и мороженого. Кстати, освежиться в жару можно не только купленными в магазине напитками, но и сделанными дома лимонадами. Как приготовить прохладительные напитки самостоятельно – рассказывают шеф-повара и бармены московских ресторанов.
Морковно-малиновая водица
О многовековых русских традициях в июньскую жару вспомнил шеф-повар ресторана "Белый кролик" Владимир Мухин. Наравне с квасом и морсом этот прохладительный напиток пользовался большим успехом на Руси. Когда наступал ягодный сезон, люди массово собирали малину, красную смородину, клюкву, бруснику, землянику, давили ее и смешивали с соком корнеплодов. Это было чудесное средство для утоления жажды. Один из современных вариантов напитка, который предлагает Владимир, – морковно-малиновая водица.
• Морковь – три штуки (среднего размера).
• Свежая малина – одна горсть.
Берем свежую морковь, хорошо ее моем, чистим и делаем из нее свежевыжатый сок. Здесь понадобится соковыжималка, но если ее нет – это не страшно, можно сделать сок вручную. Для этого пошинкуйте морковь в блендере или на обычной терке, затем возьмите простую марлю, сложите ее в четыре слоя и выложите сверху тертую морковь. Края марли нужно завернуть, чтобы получился мешочек, затем выжимаете массу в глубокую миску – сок готов.
Теперь берем малину, давим ее пестиком или ложкой (желательно не использовать железную, лучше брать деревянный или каменный пестик в ступке). Заливаем малину морковным соком, перемешиваем и аккуратно переливаем это все в бутылку, затем плотно закрываем крышкой. Напиток должен настояться в холодильнике две недели, за это время он немножко забродит, как квас. Также можно экспериментировать и пробовать сделать водицу на основе других ягод.
Моктейль "Лето, ах, лето!"
Почему моктейль? Так называет его многократный чемпион России и мира по барменскому искусству Александр Родоман. "Моктейль" (mocktail) – это комбинация английских слов mock – мнимый, ложный, и cocktail – коктейль. Фактически означает безалкогольный коктейль.
• Грейпфрут – одна большая долька.
• Клубничный конфитюр – две чайные ложки, (или две–три штуки свежей клубники + сахарный сироп (20 миллилитров).
• Тоник – одна баночка/стакан.
• Мята – семь–восемь листочков.
• Колотый лед – 100 граммов (можно в кубиках).
Это очень дешевый, простой и невероятно быстрый по приготовлению напиток, сделать который под силу даже детям. Итак, приготовьте высокий бокал или стакан. Теперь нужно взять достаточно большую дольку спелого грейпфрута и порезать ее на три-четыре части. Прямо в стакане разминаем фрукт пестиком или обычной ложкой, если нет ничего другого под рукой. Таким образом сок и эфиры из грейпфрута попадут в напиток. Затем добавляем клубничный конфитюр, мяту, лед и заливаем все тоником. Чтобы насладиться чистым вкусом моктейля, пейте его из трубочки.
Щавелевый лимонад
Рецептом освежающего лимонада из щавеля поделился с нами шеф-повар ресторана The Mad Cook Максим Волков.
• Листья щавеля – 20 граммов.
• Лаймовый фреш – 20 миллилитров (или один лимон, чтобы самостоятельно выжать сок).
• Свежий имбирь – 20 граммов.
• Газированная вода – 180 миллилитров.
• Сахарный сироп – 15–17 граммов (по вкусу).
• Сироп бузины – 10 миллилитров.
• Лед в кубиках – 0,5 стакана.
В этом напитке самое сложное – приготовить сахарный сироп и лаймовый фреш, остальное сделает блендер. Вообще оба ингредиента можно купить, но если нет возможности – сварите сироп и выжмите сок из лимона самостоятельно. Для сиропа нужно взять воду и сахар в соотношении один к одному, смешать, поставить на плиту, довести до кипения и снять. Для нашего лимонада понадобится только 15–17 граммов сиропа. Смотрите по вкусу и играйте сочетанием лаймового фреша и сахарного сиропа – слаще или кислее.
Теперь закидываем в блендер щавель, имбирь, газированную воду, сахарный сироп и сироп бузины. Если не удастся найти сироп бузины в магазине, можно взять ванильный. После смешивания пробуем смесь на кислоту и на сахар и варьируем количество сладкого/кислого на свой вкус. Затем выливаем напиток в стакан, наполовину заполненный льдом. Готово!
Свекольный гаспачо в бокале
А вот шеф-консультант таких московских заведений, как бар "Стрелка" и "Пробка на Цветном", Антон Булыгин, предлагает альтернативу прохладительным напиткам на лето. Он рекомендует освежаться холодным свекольным гаспачо, который можно налить в бокал и пить на утро после зажигательной вечеринки. Готовы приготовить такое блюдо на большую компанию? Представляем вашему вниманию рецепт сразу на два литра свекольного сока.
• Свекольный сок – 1,8 литра.
• Вода – 200 миллилитров.
• Сладкий перец (красный) – 600 граммов.
• Красный лук – 200 граммов.
• Сладкие томаты – 3,5 килограмма.
• Огурцы – 1,4 килограмма.
• Чеснок – 35 граммов.
• Стебель сельдерея – 160 граммов.
• Укроп – 40 граммов.
• Белый хлеб – 60 граммов.
• Томатный сок – один литр.
• Хересный уксус – 60 граммов.
• Соль – по вкусу.
• Домашний майонез – 125 граммов.
Список необходимых продуктов выглядит внушительно, но готовить блюдо довольно просто, если у вас есть блендер. Необходимо прокипятить свекольный сок, затем все продукты пробить в блендере до состояния пюре, добавить соль по вкусу и процедить. Процедура процеживания сделает гаспачо более однородным и избавит от неизмельченных семечек и лишней кожуры. Уберите получившуюся массу в холодильник на несколько часов, после чего гаспачо можно есть ложкой или пить как прохладительный овощной коктейль.