Россияне в 2012 году сделали заказов на eBay на $400 миллионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Объем обработанных онлайн-аукционом eBay заказов от российских пользователей в 2012 году превысил 400 миллионов долларов, сообщил глава представительства eBay в нашей стране Владимир Долгов.

Число активных пользователей сервиса в России за указанный период выросло на 75%.

По словам Долгова, количество заказов из России – около 30 тысяч в день. Наибольшим спросом пользуются одежда и аксессуары, на которые пришлось почти 25% заказов, а также электроника - 20% заказов.

Корпорация eBay основана в 1995 году и входит в число самых дорогих интернет-компаний США.

Русская версия аукциона была запущена в марте 2010 года. В прошлом месяце представительство eBay вступило в российскую Ассоциацию компаний интернет-торговли, передает РИА Новости.