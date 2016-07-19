Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля 2016, 18:56

Культура

"Джазовое лето" наступит в Коломенском

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

20 июля начнется летний цикл концертов "Джазовое лето в Коломенском". В течение пяти летних вечеров в Шатре у дворца царя Алексея Михайловича будут звучать популярные эстрадные и джазовые мелодии в исполнении известных московских музыкантов.

В этом году "Джазовое лето" пройдет уже в третий раз. В проекте будут участвовать Trad Jazz Band, 1/2 orchestra, Оркестр "Московский Джаз", квинтет In Time и ретро-джаз проект Real Jam.

Цикл летних вечеров в среду откроет ансамбль Trad Jazz Band. Музыканты являются сторонниками акустической традиции в джазе. Этот колоритный ансамбль участвует во многих городских праздничных концертах и мероприятиях, его приглашают на различные джазовые фестивали в России и за рубежом, а также на телепередачи. Очарование джаза в исполнении этого бэнда, отмечает пресс-служба музея-заповедника, никого не оставляет равнодушным, в нем есть полная свобода самовыражения, аристократизм и интеллектуальность.

Время: 20 июля, 19:30

Место: музей-заповедник Коломенское

джаз музей-заповедник Коломенское свежий воздух фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика