"Джазовое лето" наступит в Коломенском

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

20 июля начнется летний цикл концертов "Джазовое лето в Коломенском". В течение пяти летних вечеров в Шатре у дворца царя Алексея Михайловича будут звучать популярные эстрадные и джазовые мелодии в исполнении известных московских музыкантов.

В этом году "Джазовое лето" пройдет уже в третий раз. В проекте будут участвовать Trad Jazz Band, 1/2 orchestra, Оркестр "Московский Джаз", квинтет In Time и ретро-джаз проект Real Jam.

Цикл летних вечеров в среду откроет ансамбль Trad Jazz Band. Музыканты являются сторонниками акустической традиции в джазе. Этот колоритный ансамбль участвует во многих городских праздничных концертах и мероприятиях, его приглашают на различные джазовые фестивали в России и за рубежом, а также на телепередачи. Очарование джаза в исполнении этого бэнда, отмечает пресс-служба музея-заповедника, никого не оставляет равнодушным, в нем есть полная свобода самовыражения, аристократизм и интеллектуальность.