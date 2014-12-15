Джазовая певица Мэвис Пули выступит в клубе Игоря Бутмана

20 декабря в клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит певица Мэвис "Суон" Пули и Трио Олега Бутмана. Музыканты представят новое шоу в стиле современного джаза, фанка и ритм-энд-блюза.

Мэвис "Суон" Пули – вокалистка из Нью-йорка, которую легендарный тромбонист Кертис Фаллер назвал "Юной Эллой Фитцджеральд". Мэвис Пули окончила Queens College в Нью-Йорке, где занималась с такими музыкантами и педагогами, как Антонио Харт, Джей Ди Уолтер, Майлс Гриффит и Дэвид Беркмен.

На счету Мэвис призовые места на конкурсах Jazz Mobile, Betty Carter Jazz Ahead и Sister’s In Jazz (IAJE), а также работа c джазовыми легендами - Роем Харгроувом, Куртом Эллингом, Джеффом "Тэйн" Уоттсом, Брэндфордом Марсалисом, Кертисом Фуллеом, Джоуи Калдераццо и Эсперанцей Сполдинг.

Начало концерта - в 20.30, стоимость билетов - от 1800 рублей.

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