В фестивале "Триумф джаза" примет участие контрабасист Дэйв Холланд

С 26 февраля по 2 марта 2014 года в Светлановском зале Дома музыки и Клубе Игоря Бутмана на Чистых прудах состоится международный фестиваль "Триумф джаза". В нем примут участие легендарный контрабасист, композитор и двухкратный обладатель премии "Грэмми" Дэйв Холланд со своим трио из США.

Фото: Пресс-служба фестиваля

Также посетители услышат вокалистку Анну Марию Йопек со своей группой из Польши, саксофониста Рудреша Махантхаппа и группу Gamak, соединяющих джаз с традиционной индийской музыкой.

Кроме того, на фестивале выступят резидент "Триумфа" Московский джазовый оркестр и Игорь Бутман вместе с вокалистом, пианистом и музыкальным директором Лайзы Минелли Джонни Роджерсом.

В 2013 году впервые за 13-летнюю историю фестиваля концерты прошли не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. В этом году фестиваль также охватит эти два города.

История вопроса Дэйв Холланд - басист, композитор и двухкратный обладатель премии "Грэмми". Будучи уже более 40 лет на сцене, он продолжает экспериментировать, оставаясь при этом символом всего нового в современном джазе. - басист, композитор и двухкратный обладатель премии "Грэмми". Будучи уже более 40 лет на сцене, он продолжает экспериментировать, оставаясь при этом символом всего нового в современном джазе. В дискографии Холланда есть и камерные сольные записи, и биг-бэндовые альбомы, а его музыкальные интересы распространяются от авангардного джаза и фьюжна до блюграсса и рока. При этом Дэйв продолжает следовать совету, который дал ему легендарный саксофонист Сэм Риверс: "Не оставляй ничего в стороне – играй все".



Столичная программа фестиваля

Клуб Игоря Бутмана на Чистых прудах

27 февраля - Игорь Бутман, Джонни Роджерс (США) и Московский джазовый оркестр.

28 февраля - контрабасист и композитор Дэйв Холланд со своим трио (США).

1 марта - саксофонист Рудреш Махантхаппа и группа Gamak (США).

2 марта - Анна Йопек и ее группа (Польша).

Светлановский зал Дома музыки

1 марта - Дэйв Холланд со своим трио, Анна Йопек и ее группа.

2 марта - Рудреш Махантхаппа и группа Gamak; Джонни Роджерс и Московский джазовый оркестр.