На столичных вокзалах выступит оркестр Дедов Морозов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пассажиры шести московских вокзалов смогут послушать выступление оркестра Дедов Морозов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Коллектив выступит бесплатно в рамках проекта "Музыка на вокзалах".

Музыканты в праздничных костюмах исполнят новогодние композиции в стиле джаз 25 и 30 декабря. Концерты для пассажиров пройдут с 10:00 до 13:00. 25 декабря джазовый оркестр выступит на Ленинградском, Ярославском и Курском вокзалах, а 30 декабря – на Киевском, Павелецком и Белорусском вокзалах.

Кроме того, с 10 по 13 декабря на Ярославском, Курском и Белорусском вокзалах пройдет ежегодная акция "Письмо Деду Морозу". Дети вместе со Снегурочкой напишут письма со своими желаниями прямо на перронах и в залах ожидания. Конверты запечатают и отправят по почте в Великий Устюг .

Также на вокзалах перед праздниками пассажиров будут поздравлять Дед Мороз со Снегурочкой, а 17 декабря на Павелецком вокзале выступит оркестр ОАО "РЖД". С 26 по 30 декабря и 2-3 января на Казанском вокзале для ребят из детских домов организуют новогодние елки.

Отметим, что помимо вокзалов, Деда Мороза в столице можно будет встретить на 12 праздничных площадках. Новогодний волшебник начнет поздравлять москвичей в своей усадьбе в Кузьминках, а затем отправится в путешествие по городским паркам и площадям.

С подробным списком мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества в столице можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы.