На столичных вокзалах выступит оркестр Дедов Морозов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Пассажиры шести московских вокзалов смогут послушать выступление оркестра Дедов Морозов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Коллектив выступит бесплатно в рамках проекта "Музыка на вокзалах".
Музыканты в праздничных костюмах исполнят новогодние композиции в стиле джаз 25 и 30 декабря. Концерты для пассажиров пройдут с 10:00 до 13:00. 25 декабря джазовый оркестр выступит на Ленинградском, Ярославском и Курском вокзалах, а 30 декабря – на Киевском, Павелецком и Белорусском вокзалах.
Кроме того, с 10 по 13 декабря на Ярославском, Курском и Белорусском вокзалах пройдет ежегодная акция "Письмо Деду Морозу". Дети вместе со Снегурочкой напишут письма со своими желаниями прямо на перронах и в залах ожидания. Конверты запечатают и отправят по почте в Великий Устюг .
Ссылки по теме
- Встретить Новый год в парках смогут свыше 1,2 млн человек
- В новогодние праздники Москва примет более миллиона туристов
- И вот она нарядная: по всему городу поставили елки к Новому году
Также на вокзалах перед праздниками пассажиров будут поздравлять Дед Мороз со Снегурочкой, а 17 декабря на Павелецком вокзале выступит оркестр ОАО "РЖД". С 26 по 30 декабря и 2-3 января на Казанском вокзале для ребят из детских домов организуют новогодние елки.
Отметим, что помимо вокзалов, Деда Мороза в столице можно будет встретить на 12 праздничных площадках. Новогодний волшебник начнет поздравлять москвичей в своей усадьбе в Кузьминках, а затем отправится в путешествие по городским паркам и площадям.
С подробным списком мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества в столице можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы.
Сайты по теме