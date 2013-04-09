В эфире Moscow FM выступит джазовая певица Кармен Мокси

Фото: karmenmoxie.com

10 апреля в 13.00 американская певица Кармен Мокси придет в студию радиостанции Moscow FM 105.2. В прямом эфире она исполнит отрывки своих любимых песен.

Кармен Мокси родилась в семье церковного хормейстера. Свою творческую карьеру певица начала 20 лет назад. Она выступала с концертами в Америке и несколько раз стала победительницей State Champion Singing Contest в Атланте в 2005, 2006 и 2009 годах.

Ее страстью всегда была музыка Soul и R&B. Кармэн Мокси также превосходно исполняет мировые хиты из репертуара Майкла Джексона, Бейонсе, Рианы и Алишии Киз в джазовой обработке