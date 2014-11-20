По московским меркам: Древнейшая улица города

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Одной из древнейших улиц Москвы, название которой сохранилось в истории, считается Великая, находившаяся в районе современной Никольской. Первые упоминания о ней, соединяющей Красную и Лубянскую площади, находят в летописях второй половины XV века. Современное название она получила, предположительно, в середине XVI века в честь церкви Николы Мокрого (в некоторых источниках Старого), которая здесь находилась. С 30-х годов прошлого века до начала 90-х улица носила имя 25 октября.

На Никольской в разное время располагались ключевые учреждения – к примеру, Монетный двор. Здесь также находился Московский печатный двор – первая русская типография, в которой столичный книгопечатник Иван Федоров издал свой "Апостол". Жилых домов здесь нет. После реконструкции, которую провели в 2013 году, улица является пешеходной: из транспортных средств проезжать здесь может только спецтехника.

Самая древняя улица мира сохранилась в одной из колыбелей мировой цивилизации. Улица, возраст которой составляет примерно 4 600 лет, ведет к египетским пирамидам в Гизе, ее ширина около двух метров, а длина – 12 километров. Улица играла важнейшее значение в истории Египта, соединяя каменоломни с юго-западом Каира. По этой улице осуществлялась транспортировка базальтовых блоков, которые использовались для строительства пирамид и самой дороги.