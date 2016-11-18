Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября 2016, 11:40

Туризм

Парк Горького назвали лучшей достопримечательностью Москвы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Парк Горького занял первое место в голосовании "Лучшие достопримечательности Москвы", которое было проведено проектом "Активный гражданин". Вторым по популярности участники опроса назвали "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба сада.

Всего в голосовании за выбор мест, которые необходимо включить в экскурсионные маршруты Московского туристического портала и автобусов City Sightseeing, приняли участие более 250 тысяч человек.

Также москвичи в качестве обязательных к посещению достопримечательностей выбрали Новодевичий монастырь, Московский планетарий и другие места.

Сайты по теме


Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
достопримечательности Активный гражданин Ботанический сад МГУ Аптекарский огород Парк Горького парки и пешеходные зоны

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика