Парк Горького назвали лучшей достопримечательностью Москвы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Парк Горького занял первое место в голосовании "Лучшие достопримечательности Москвы", которое было проведено проектом "Активный гражданин". Вторым по популярности участники опроса назвали "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба сада.

Всего в голосовании за выбор мест, которые необходимо включить в экскурсионные маршруты Московского туристического портала и автобусов City Sightseeing, приняли участие более 250 тысяч человек.

Также москвичи в качестве обязательных к посещению достопримечательностей выбрали Новодевичий монастырь, Московский планетарий и другие места.