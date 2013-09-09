Покажите мне Москву: возобновлены экскурсии на Останкинскую башню

Останкинская башня. Фото: ИТАР-ТАСС

В День города, 7 сентября, в Москве открыли для посещений Останкинскую башню. Экскурсии на башню были временно прекращены в июле этого года из-за реконструкции открытой смотровой площадки, которая расположена на высоте 340 метров.

Кроме открытой площадки, экскурсанты смогут посетить застекленную смотровую площадку, расположенную чуть ниже – на высоте 337 метров, откуда открывается захватывающий вид на панораму Москвы.

В программу экскурсии входит посещение музея на цокольном этаже с рассказом об истории создания и особенностях Останкинской башни, а затем – подъем на скоростных лифтах на закрытую панорамную площадку. Здесь посетители смогут прогуляться по прозрачному полу и рассмотреть окрестности в бинокль.

Посещение открытой площадки на высоте 340 метров возможно только с мая по октябрь при благоприятной погоде. На смотровую площадку допускаются дети старше 7 лет, а посетителям младше 14 лет необходимо сопровождение взрослого.

Экскурсия на закрытую смотровую площадку стоит 850 рублей для взрослых и 450 рублей, а на открытую – 1200 и 600 рублей соответственно. При посещении башни в будни утром в 10 и 11 часов можно сэкономить до 40 процентов от стоимости билетов. Для посещения Останкинской башни требуется предварительная запись. Записаться на экскурсию можно по телефону 8(495)926-61-11.

Ресторан "Седьмое небо", 1980 год. Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году в телебашне планируют открыть после реконструкции легендарный высотный ресторан "Седьмое небо", который прекратил работу после пожара в 2000 году. Ресторан располагался на высоте 328-334 метров, он состоял из трех залов на трех этажах, каждый из них вращался вокруг своей оси со скоростью от одного до двух оборотов в 40 минут. В период между 2000-2012 годами в ресторане был проведенн целый ряд работ по повышению пожарной безопасности. Там были установлены новые системы водяного пожаротушения, все металлоконструкции подверглись обработке противопожарными составами, наружную обшивку и старые стеклопакеты заменили на новые.

Решение о сооружении башни было принято в 1957 году по заказу Министерства связи СССР. Главным конструктором сооружения выступил архитектор Николай Никитин, который, в частности, работал над созданием главного здания МГУ и монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде. По воспоминаниям коллег, Никитин придумал проект телебашни за одну ночь. Прообразом башни стала перевернутая лилия - цветок с крепкими лепестками и толстым стеблем. Первоначально планировалось построить ее на четырех опорах, однако по совету всемирно известного немецкого инженера-строителя Фритца Леонхардта, автора первой в мире бетонной телебашни в Штутгарте, их число увеличили до десяти.

Останкинская башня, 1968 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Конусообразное основание позволило обеспечить башне большую устойчивость, при том что глубина фундамента невелика – всего 4,65 метра – меньше, чем у обычной заводской трубы. Сооружение должно было в основном опираться на землю, обретая устойчивость за счет многократного превышения массы основания над массой мачтовой конструкции. Скептики считали, что при сильном ветре такое сооружение с высокой долей вероятности просто упадет, но Никитину удалось отстоять свой проект, он говорил: "У человека площадь опоры на ступни еще меньше, но он ведь не падает". Запас прочности телебашни позволяет ей выдержать землетрясение в 8 баллов и ураганный ветер скоростью 44 метра в секунду.

Первые железобетонные блоки были заложены в основание башни в 1960 году, а основное строительство началось в 1963 году и завершилось 12 февраля 1967 года – в этот день на вершину башни была водружена огромная 148-метровая антенна. Таким образом, высота Останкинской башни составила 540 метров, в то время это было самое высокое сооружение в мире.

Всего в башне работает семь лифтов. Их скорость движения достигает 7 метров в секунду и автоматически изменяется в зависимости от сигналов датчиков, контролирующих амплитуду отклонения башни.

Неуязвимая для землетрясений и ураганов башня оказалась беззащитной перед огнем. В августе 2000 года в здесь произошел крупный пожар. Очаг возгорания находился на высоте 460 метров, полностью выгорели 3 этажа. Три человека погибли, а вещание практически всех телеканалов и радиостанций на несколько часов было прекращено.

В июне 2003 года на Останкинской башне состоялся Первый московский фестиваль бейсджампинга – прыжков со стационарных объектов с парашютом. Одновременно с башни спрыгнули 26 человек, таким образом был установлен новый мировой рекорд. На следующий год с Останкинской башни одновременно спрыгнули уже 30 человек.

Сегодня башня транслирует телесигнал на территорию с населением свыше 15 миллионов человек.

Григорий Медведев