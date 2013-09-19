Как менялись дорожные знаки: от валунов до 3D-голограмм

"Эволюция вещей": как менялись дорожные знаки

В мире насчитывается более миллиарда автомобилей, в том числе свыше 40 миллионов - в России. Чтобы автомобильное движение не превращалось в броуновское, на улицах и автотрассах устанавливают дорожные знаки. В одной только Москве их установлено более 165 тысяч. Однако понятный во всем мире язык регулировки движения человечество придумало далеко не сразу.

Первым известным правителем, который ввел правила дорожного движения, был Юлий Цезарь. На многих улицах Рима он ввел одностороннее движение, а женщинам запретил управлять колесницами - самым быстрым колесным транспортом того времени.

Эскиз к картине "Витязь на распутье" художника Виктора Васнецова. Фото: ИТАР-ТАСС

Первыми дорожными указателями можно считать камни. Достаточно большие, чтобы выделяться из окружающего пейзажа, их ставили как ориентиры на обочинах дорог или даже в чистом поле. На картине Виктора Васнецова "Витязь на распутье" изображен как раз такой "судьбоносный" указатель.

Прообраз системы дорожных знаков появился опять же в Риме, еще в III веке до нашей эры. На обочинах мощенных камнем дорог расставляли столбы, указывая на каждом расстояние до Золотого мильного столба, обозначавшего "нулевой километр" дорог обширного государства.

Римский форум. Фото: ИТАР-ТАСС

Спустя две тысячи лет, во Франции при кардинале Ришелье, система указателей появилась в городе - для простоты ориентирования на улицах Парижа на перекрестках ставили кресты.

Через века древнеримскую идею позаимствовали в "Третьем Риме" - Москве, установив верстовые столбы от нее до царской резиденции в Коломенском.

При первом российском императоре Петре I верстовые столбы обрели "фирменную" черно-белую диагональную полоску, на них обозначали не только расстояние от пункта "А" в пункт "Б", но и направления.

Стилизованный верстовой столб в Псковской области. Фото: ИТАР-ТАСС

В эпоху Екатерины II, которая ради обустройства государства много и с удовольствием путешествовала, в России появляется понятие "верстовая", или "столбовая" дорога. В переводе на язык современной России это были федеральные трассы, снабженные указателями расстояний единого образца. Деревянных верстовых столбов XVIII века не сохранилось, остались лишь каменные. Один из них, больше похожий на обелиск или колонну, был перенесен на территорию Донского монастыря в Москве в 1972 году.

В начале XX века на российских дорогах появляются автомобили, с каждым годом их становилось все больше. Если в 1901 году для всей огромной империи была приобретена всего 41 машина, то спустя 10 лет их количество в России возросло до 5,5 тысячи.

В 1909 году в Париже принимается первая международная конвенция по движению автомобилей, на которой были приняты первые четыре дорожных знака - "неровная дорога", "резкие повороты", "железнодорожный переезд" и "перекресток". Помимо похожих на современные пиктограмм они имели подписи в нижней части. В 1926 году было предложено сделать дорожные знаки заметнее - например, обозначив их красной каймой по границам белого фона.

В первые годы советской власти, с началом массового переселения в города, для регулирования пешеходных и транспортных потоков использовались переносные семафоры. Дорожные знаки в СССР появились позже - начиная с 30-х годов, с развитием автомобильной промышленности.

Фото: ИТАР-ТАСС

В 1930 году на пересечении московских улиц Петровка и Кузнецкий Мост установили второй в стране электрический трехцветный светофор - придуманное в США устройство для регулирования движения на перекрестках. Первый появился на три месяца раньше в Ленинграде. Свет на этих устройствах переключал милиционер. Сейчас в российской столице насчитывается более 2,1 тысячи светофоров.

После Великой Отечественной войны, когда на дорогах Советского Союза в дополнение к отечественным автомобилям появляется множество трофейных и лендлизных, дорожные знаки стали массовым и привычным явлением.

С этих пор они прошли эволюцию от деревянных щитков с нарисованными краской изображениями до современных металлических пластин со светоотражающими материалами. В Москве их впервые установили к Олимпиаде-80 - первым и единственным играм такого уровня в СССР.

В 2004 году в производстве российских дорожных знаков стали использовать оптическую систему микропризм, которые похожи на катафоты и возвращают водителям еще больше света. Гарантийный срок работы таких знаков составляет 12 лет, а на деле он может простоять еще дольше.

Фото: ИТАР-ТАСС

В российских правилах дорожного движения описано более 280 знаков; в Москве встречаются почти все. К примеру, за последние годы в городе появилось больше знаков "Осторожно, дети", которые, как в Западной Европе, выполнены на ярко-желтом фоне и имеют более высокий коэффициент светоотражения.

В скором времени дорожные знаки в Москве будут подсвечивать. Подсветка должна обеспечить видимость для пешеходов и водителей ночью и в условиях ограниченной видимости, а в светлое время суток она будет отключаться.

Кроме того, на пешеходных переходах в Москве и Подмосковье могут установить лазерные 3D-голограммы пешеходов. Данная идея предварительно одобрена, сейчас специалисты просчитывают технические детали. В Подмосковье эксперимент может быть проведен в городе Долгопрудном – на одном из оживленных перекрестков в центре города. Кроме того, разработчики - инновационный центр МФТИ – предлагают реализовать его в Москве в рамках проекта "Инновационная дорога" на Пятницкой улице.

Лазерный проектор планируется закрепить выше светофора. "Зебры" будут оснащены датчиками движения, и 3D-пешеход появится только тогда, когда к дороге подойдет человек. Предполагается, что водитель увидит красную голограмму на том же расстоянии, что и обычные дорожные знаки, а в вечернее и ночное время намного ярче. Сам пешеход заметит только абстрактные красные полосы на асфальте, объемную 3D-картинку схематично двигающегося человека увидит только водитель.

Сергей Новиков