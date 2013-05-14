В Москве начинают проектировать 11 путепроводов через ж/д переезды

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент строительства приступает к реализации программы реконструкции железнодорожных переездов и строительства путепроводов через пути Московской железной дороги. Первые конкурсы на выполнение проектных работ уже объявлены.

Всего в ближайшие 5 лет в столице планируется построить 11 путепроводов на пересечении ж/д путей и автомобильных дорог. Соответствующее соглашение в марте подписали Сергей Собянин и президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.

Работа начнется с реконструкции первоочередных проездов. Так, будет отремонтирован переезд на 36-м километре Киевского направления МЖД у станции Крекшино в Наро-Фоминском районе. Планируется реконструировать 1,7 километров магистрали и построить автодорожный путепровод длиной 132 метра.

Кроме того, будет реконструирован железнодорожный переезд на 34 километре Курского направления у станции Щербинка. Здесь будет построен путепровод длиной 130 метров, реконструирована двухуровневая развязка, и около 2 километров автомагистралей, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Также предстоит разработать проект реконструкции переезда на 18 километре Киевского направления МЖД - участок Москва-Внуково. Предполагается строительство 100-метрового путепровода и моста через реку Сетунь длиной 55 метров, а также реконструкция 1,5 километров улиц.

Реконструировать будут и путепровод на 14 километре участка Москва-Подольск у станции Перерва. Здесь предстоит отремонтировать около 3 километров автомагистралей, съезды с Шоссейной улицы на Проектируемый проезд 5113, с Подольской улицы на улицу Перерва и 3 километра тротуаров. Победителю конкурса также предстоит установить шумозащитные экраны протяженностью 565 метров.