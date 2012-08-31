"Ведомости": Шойгу просит у Путина 170 млрд рублей на дороги

Сергей Шойгу. Фото: ИТАР-ТАСС

Губернатор Московской области Сергей Шойгу обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из федерального бюджета 170 млрд рублей на строительство дорог в регионе.

"Сто семьдесят миллиардов в течение трех лет нужно для того, чтобы сократить отставание в строительстве и ремонте областных дорог", - заявил председатель подмосковного правительства Андрей Шаров.

По его словам, в Подмосковье насчитывается 40 000 км дорог, в нормативном состоянии - меньше трети из них.

В настоящий момент власти Московской области работают с Минтрансом и обосновывают свою просьбу, в том числе они предоставили список приоритетных объектов в ближнем Подмосковье: хордовые дороги, железнодорожные переезды, которые разделяют города, объезды городов, пишут "Ведомости".