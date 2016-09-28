Задайте вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Задай свой вопрос заместителю мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову и ведущему мировому специалисту в транспортной сфере, генеральному секретарю Международного союза общественного транспорта Алану Флаушу.

30 сентября в эфире телеканала "Москва 24" смотрите интервью с представителями власти и экспертного сообщества о работе парковочного пространства и городских пассажирских перевозках. Лучший вопрос от самого активного зрителя мы запишем на видео. Присылайте контакты для обратной связи и ждите появления на экране.

30 сентября. С 17:30. В эфире "Москвы 24".

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