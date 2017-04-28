Полицейские на мотоциклах начнут патрулировать дороги столицы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Начиная со 2 мая дороги столицы начнут патрулировать 150 экипажей дорожно-патрульной службы на мотоциклах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В распоряжении сотрудников ГИБДД находится около 300 белых байков. С их помощью они могут, например, оперативно добраться к месту ДТП. Кроме того, они будут отслеживать нарушение правил дорожного движения байкерами и лихачами.

Сотрудники ДПС на мотоциклах обладают теми же полномочиями, что и другие дорожные инспекторы. В каждом мотоэкипаже присутствует по два сотрудника.

Необходимую подготовку на служебном мототранспорте полицейские уже прошли. На тренировках они отрабатывали необходимые навыки практического вождения мотоцикла, такие как скоростное руление и экстренное маневрирование.

А с 1 мая круглосуточные дежурства начнут вести пожарно-спасательные мотоциклы, которые также в случае необходимости будут выезжать на ДТП и другие чрезвычайные происшествия. В распоряжении спасателей четыре байка, сделанных по спецзаказу. Мотоциклы сотрудников пожарно-спасательного центра департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности оснащены водоэмульсионными огнетушителями, медицинской укладкой для оказания первой помощи, а также жесткими носилками.

Сотрудники дежурной мотогруппы – аттестованные спасатели, и пожарные, которые имеют спортивные моторазряды, квалифицированные спасатели-медики.