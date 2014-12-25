Проезд по платной трассе в обход Одинцова подорожает с 15 января

Фото: ТАСС/ Михаил Почуев
С 15 января 2015 года изменятся тарифы за проезд на 17,7 километровой платной скоростной трассе в обход подмосковного Одинцова. Об этом сообщает пресс-служба компании "Новое качество дорог".
Так, с пяти утра до часу ночи владельцам легковых автомобилей и мотоциклов придется заплатить 100 рублей. Проезд среднегабаритного транспорта обойдется водителям в 150 рублей. Владельцам грузовых автомобилей и автобусов нужно будет заплатить 200 рублей. Самый дорогой проезд будет для фур и транспортных средства 2-го класса с прицепом выше 2,6 метра. Их проезд будет стоить 320 рублей.
Отметим, сейчас водители платят 50, 70, 100 и 150 рублей соответственно.
Тарифы за проезд на 6,9 километре дороги, а также ночной тариф не изменятся.
Напомним, с 15 ноября 2014 по 1 апреля 2015 года не взимают плату за проезд по трассе ночью. Бесплатно по дороге можно проехать с 01.00 до 05.00. Это касается как легковых автомобилей, так и грузовиков, а также туристических автобусов.
Ссылки по теме
Нулевой тариф позволяет автомобилистам оценить качество платной дороги. Кроме этого, перераспределение транспортного потока позволяетт дополнительно разгрузить основные трассы во время гололедицы или снегопадов.
Движение по платной трассе в обход подмосковного Одинцова открылось в ноябре 2013 года. Протяженность дороги, которая была построена для разгрузки Минского и Можайского шоссе, составляет около 20 километров. Магистраль начинается от Молодогвардейской развязки на МКАД и заканчивается на 33-м километре Минского шоссе. Трасса включает в себя 6 развязок, а также 14 мостов и путепроводов. Максимальная разрешенная скорость - 110 километров в час.