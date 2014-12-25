Проезд по платной трассе в обход Одинцова подорожает с 15 января

Фото: ТАСС/ Михаил Почуев

С 15 января 2015 года изменятся тарифы за проезд на 17,7 километровой платной скоростной трассе в обход подмосковного Одинцова. Об этом сообщает пресс-служба компании "Новое качество дорог".

Так, с пяти утра до часу ночи владельцам легковых автомобилей и мотоциклов придется заплатить 100 рублей. Проезд среднегабаритного транспорта обойдется водителям в 150 рублей. Владельцам грузовых автомобилей и автобусов нужно будет заплатить 200 рублей. Самый дорогой проезд будет для фур и транспортных средства 2-го класса с прицепом выше 2,6 метра. Их проезд будет стоить 320 рублей.

Отметим, сейчас водители платят 50, 70, 100 и 150 рублей соответственно.

Тарифы за проезд на 6,9 километре дороги, а также ночной тариф не изменятся.



Платные дороги в Московской области

Напомним, с 15 ноября 2014 по 1 апреля 2015 года не взимают плату за проезд по трассе ночью. Бесплатно по дороге можно проехать с 01.00 до 05.00. Это касается как легковых автомобилей, так и грузовиков, а также туристических автобусов.

Нулевой тариф позволяет автомобилистам оценить качество платной дороги. Кроме этого, перераспределение транспортного потока позволяетт дополнительно разгрузить основные трассы во время гололедицы или снегопадов.

Движение по платной трассе в обход подмосковного Одинцова открылось в ноябре 2013 года. Протяженность дороги, которая была построена для разгрузки Минского и Можайского шоссе, составляет около 20 километров. Магистраль начинается от Молодогвардейской развязки на МКАД и заканчивается на 33-м километре Минского шоссе. Трасса включает в себя 6 развязок, а также 14 мостов и путепроводов. Максимальная разрешенная скорость - 110 километров в час.