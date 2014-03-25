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25 марта 2014, 13:02

"Ответственные километры": Не превышаешь скорость - помогаешь людям

дороги безопасность связь скоростной режим дорожное движение мобильное приложение

В начале марта в Москве стартовал проект "Ответственные километры", направленный на помощь пострадавшим в ДТП.

Главная задача "социально ответственной" - призвать водителей к соблюдению скоростного режима на дорогах и требований правил безопасности дорожного движения.

Помочь попавшим в беду автомобилистам сможет любой желающий: достаточно лишь установить приложение "Ответственные километры" на мобильный телефон и не забыть включить его в дороге. Приложение доступно для IOS и Android.

- iOS: http://goo.gl/iUgMaU
- Android: http://goo.gl/iUgMaU

Об идее создания проекта и о его задачах M24.ru рассказала руководитель клиентского маркетинга компании INTOUCH и руководитель проекта "Ответственные километры" Наталья Новошинская.

- Как появилась идея создания проекта "Ответственные километры"?

- Компания INTOUCH в рамках своего социального проекта Движение за ответственное вождение уже на протяжении двух лет проводит разные инициативы, чтобы привлечь внимание водителей к дорожной ситуации, на которую все они влияют: это не только соблюдение правил дорожного движения, скорее, это нечто большее - культура вождения.

Превышение скорости - самая частая причина ДТП и травм, полученных на дороге. Мы решили в этот раз обратиться именно к этой проблеме и подумали, что это отличная идея - дать возможность ответственным автомобилистам увидеть реальный эффект от их аккуратного вождения.

- Как работает приложение OK.INTOUCH? Зачем его устанавливать?

Суть приложения в том, что каждой поездкой с соблюдением скоростного режима водитель пополняет виртуальный фонд. Когда ответственных поездок станет так много, что сумма в фонде достигнет 1 миллион рублей, компания INTOUCH передаст уже реальные деньги на помощь пострадавшим в ДТП. Это очень наглядная логика: не превышаешь скорость - дороги становятся безопаснее - помогаешь реальным людям.

Кстати, вы можете испытать, как работает приложение, даже не устанавливая его, на сайте: http://be-in-touch.ru/testdrive.

- Как продвигается проект? Сколько средств уже собрали?

- Кампания находится в активной фазе около недели, уже "собрано" больше 400 тысяч рублей. Это, безусловно, отличный показатель, который превысил некоторые наши прогнозы. Это значит, что мы делаем правильные вещи и люди готовы к подобным инициативам и встречают их положительно. Для нас этот момент – один из самых критичных, потому что злободневность проблемы не всегда говорит о том, что любое решение примут с таким позитивным откликом.

-Собирается ли какая-то информация о пользователях, которые скачивают приложение?

- Важно, что мы не собираем никакую персональную информацию пользователей и никак их не идентифицируем: цель приложения исключительно социальная.

- Планируете ли Вы в дальнейшем проводить подобные акции?

- В рамках Движения за ответственное вождение мы будем и в дальнейшем проводить различные акции.

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