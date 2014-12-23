Заторы в Москве сократились на 5% за год - Ликсутов

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Число заторов в Москве за год сократилось на 5%, сообщил на заседании правительства Москвы заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Снижение числа заторов произошло впервые за четыре года, и горожане стали тратить меньше времени на поездки в вечерние и утренние часы пик.

Заммэра отметил, что каждый год в столице прибавляется по 250 тысяч машин, а каждый день по дорогам города перемещаются около 3 миллионов авто. Ликсутов добавил, что комфортное передвижение можно обеспечить, если в Москве будет не больше 500 тысяч единиц транспорта.

Кстати, на МКАД движение транспорта после запрета на движение грузовиков в дневное время ускорилось на 9%, а на улицах с платной парковкой – на 10%. Заммэра подчеркнул, что платная стоянка снизила загруженность улично-дорожной сети на 25%.

Кроме того, Ликсутов указал на запуск "грузового каркаса" в Восточном округе, который должен разгрузить дороги. Напомним, с 17 ноября грузовикам массой от 2,5 тонн запретили перемещаться по жилым массивам. Для их движения разработали специальный "грузовой каркас" - 86 улиц, сейчас он действует в пилотном режиме. С полным списком улиц можно ознакомиться здесь.

Еще одной мерой, призванной снизить число машин на дорогах, мог стать платный въезд в город, но столичные власти выступили против этого. Нам платный въезд не нужен. Категорически нет. Мы против ограничительных мер", - сказал Ликсутов.



Как изменится зона платной парковки

Добавим, что первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово, а 25 декабря зона платной парковки охватит улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.