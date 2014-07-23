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23 июля 2014, 00:04

Количество полос на Садовом кольце уменьшится до трех - четырех

дороги транспорт наземный транспорт выделенные полосы Садовое кольцо Александр Поляков трафик полосы Центр организации дорожного движения

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество полос на Садовом кольце планируется сократить до трех - четырех, рассказал в интервью M24.ru замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков. По его словам, сейчас готовится проект реорганизации движения на Садовом кольце. В его рамках планируется свести количество полос на всей трассе к трем-четырем, а на освободившихся участках организовать парковку. При этом на внутренней стороне Садового кольца будет организована выделенная полоса, которая транзитом пройдет через Тверскую и Новый Арбат.

"На протяжении Садового кольца количество полос постоянно меняется – девять полос в районе Зубовского бульвара упираются в три в районе Крымского моста, а на участке до станции метро "Октябрьская" - уже пять полос, - пояснил Александр Поляков. - Таким образом, у Крымского моста образуется "бутылочное горлышко", эту ситуацию надо менять. Мы планируем увеличить количество полос на внутренней стороне на Крымском мосту с трех до четырех, сузив полосы до 3,25 метра. В целом же все внутреннее Садовое кольцо ждут серьезные изменения ― количество полос на всей трассе сведут к трем-четырем. На тех участках, где сейчас пять-семь полос, на освободившемся месте организуем парковку".

Количество полос на Садовом кольце уменьшится

Поляков напомнил, что на сайте ЦОДД прошло голосование, и большинство москвичей поддержало организацию выделенной полосы на внутренней стороне Садового кольца.

"Сейчас необходимо согласовать маршрут "выделенки" с Федеральной службой охраны, потому что мы планируем вывести ее над тоннелями. С ФСО нужно согласовать сквозной маршрут через спецтрассы ― Тверскую и Новый Арбат. Но если мы организуем выделенные полосы вне тоннелей, нам удастся разместить остановки ближе к станциям метро", - отметил собеседник M24.ru.

Что касается вопроса о снижении скорости на Садовом до 50 км в час, он пока находится на стадии обсуждения, добавил Александр Поляков. "Для решения вопроса о реорганизации Садового кольца будет создаваться отдельная рабочая группа", - заключил он.

Полное интервью с Александром Поляковым читайте здесь.

Напомним, до конца года в Москве создадут комплексную схему организации дорожного движения. Она охватит 730 улиц в границах Третьего транспортного кольца и само ТТК, 448 объектов в пределах Садового кольца и Садовое кольцо, а также 45 вылетных магистралей и МКАД. В ее рамках и планируется реорганизовать движение на Садовом кольце.

Марина Курганская

Сюжет: Москва для автомобилистов

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