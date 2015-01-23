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23 января 2015, 12:57

Дорогу от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе откроют в 2016 году

дороги строительство Четвертое транспортное кольцо планы шоссе Энтузиастов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Участок Четвертого транспортного кольца между шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе собираются ввести в эксплуатацию в июне 2016 года, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу компании "Мостотрест".

"Сейчас идет перекладка коммуникаций для расширения шоссе Энтузиастов и проспекта Буденного", - уточнили в пресс-службе. При этом уже завершено строительство и открыто движение по шести эстакадам-съездам. Это позволило соединить Измайловское шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, в эксплуатацию сдали новый железнодорожный путепровод и открыли грузовое движение через станцию "Лефортово" Московской железной дороги. Для безопасности пешеходов также были построены четыре пешеходных перехода: два надземных и два подземных.

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Сейчас строители возводят еще пять эстакад, которые по планам должны связать проспект Буденного с Перовской улицей, а также со следующим участком, который будет строиться в направлении Вешняков и Люберец.

Ранее власти решили продлить четвертое транспортное кольцо до Щелковского шоссе. При этом часть магистрали от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе впоследствии войдет в состав Северо-Восточной хорды.

Северо-Восточная хорда призвана связать строящиеся трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" и Москва - Ногинск, при этом минуя заезд в центр города. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Общая протяженность хорды составит 26,6 км.

Общая протяженность хорды – 17,3 километра, на ней будет 15 эстакад, шесть внеуличных пешеходных переходов. Также в проекте предусмотрена реконструкция станции "Лефортово" МКЖД, путепровода и путей.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

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