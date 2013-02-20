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20 февраля 2013, 10:04

Строительство развязки Волгоградки завершится в конце года

дороги развязки Волгоградский проспект Новорязанское шоссе

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент строительства подвел итоги конкурса по определению подрядной организации на строительство транспортной развязки на пересечение МКАД с Волгоградским проспектом.

Начальная стоимость контракта составляла чуть более 3 миллиардов рублей со сроком строительства не более 12 месяцев.

"Победителем конкурса признано ООО "ИФСК "АРКС", чье предложение по основным параметрам было наиболее конкурентоспособным. Стоимость контракта, в соответствии с конкурсным предложением победителя составит 2,765 миллиарда рублей", – сообщает пресс-служба департамента строительства.

Компания планирует завершить работы за 9 месяцев с момента подписания госконтракта.

В настоящее время на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом и Новорязанским шоссе существует развязка, выполненная по схеме "клеверный лист". Она не справляется с плотным транспортным потоком.

Победителю конкурса предстоит построить две левоповоротные эстакады-съезды с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону МКАД и с Новорязанского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, а также два правоповоротных съезда с Волгоградского проспекта на внутреннюю сторону МКАД и с Новорязанского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

Также исполнитель работ должен будет построить боковые проезды вдоль внешней и внутренней сторонами МКАД.

Кроме того, генподрядчику предстоит реконструировать участок МКАД, Новорязанского шоссе и Волгоградского проспекта в районе строительства.

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