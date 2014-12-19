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Город

19 декабря 2014, 14:33

Власти города категорически против платного въезда - Ликсутов

дороги автомобили Максим Ликcутов платный въезд

Фото: M24.ru

Москва не нуждается в том, чтобы вводить платный въезд в город, заявил в пятницу заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что власти города категорически против введения подобной меры, передает корреспондент M24.ru. "Нам платный въезд не нужен. Категорически нет. Мы против ограничительных мер", - сказал он.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что столичные власти не принимали решения о введении платного въезда в Москву. "Данная тема давным-давно обсуждается. Многие столицы и крупные города ввели платный въезд. Но в Москве мы всерьез его никогда не обсуждали", - сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что основные решения для улучшения дорожной ситуации - это развитие общественного транспорта и расширение зоны платной парковки. Мэр назвал информацию о платном въезде в Москву "газетной уткой".

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"Считаю, что в нынешней непростой ситуации, когда падают доходы населения, по крайней мере, не так бурно растут, как в предыдущие годы, такие решения принимать чрезвычайно сложно и проблемно", - отметил он.

Ранее РБК со ссылкой на неназванные источники распространил информацию о введении со следующего года платы за проезд по МКАД и Третьему транспортному кольцу. Стоимость поездки, по данным издания, будет составлять около 200 рублей. В дептрансе эту информацию не подтвердили, объяснив, что ни места для введения платного проезда, ни тарифы, ни сроки пока не определены.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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