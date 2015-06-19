Мотоциклисты просят сделать дорожную разметку менее скользкой

Фото: M24/Юлия Иванко

Мотоциклисты предлагают сделать менее скользкой дорожную разметку на московских улицах. Об этом M24.ru сообщил руководитель сообщества "МотоМосква" Андрей Иванов. По его словам, разметка должна быть не более скользкой, чем асфальт. Однако сегодня коэффициент сцепления разметки в 1,5 раза меньше, чем у асфальта, а в дождливую погода ситуация еще хуже. Мосгордума намерена обсудить разметку с участием представителей исполнительной власти, сообщил M24.ru зампред комиссии по госстроительству столичного парламента Кирилл Щитов. Замглавы столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов сказал, что Госавтоинспекция готова рассмотреть вопрос об усовершенствовании дорожной разметки. По словам экспертов, менее скользкой может быть структурированная рифленая разметка из холодного пластика.

В среду, 17 июня, в Мосгордуме прошла встреча с представителями мотосообщества. "На встрече обсуждались основные вопросы, которые волнуют мотоциклистов. Это безопасность дорожного движения, снижение травматизма и так далее. Речь, в частности, шла о технологии нанесения дорожной разметки. Сегодня разметка настолько скользкая, что во время дождя мотоциклы переворачиваются, особенно если у водителя мало опыта", - сказал Щитов.

Иванов, в свою очередь, пояснил, что уровень скольжения зависит от коэффициента сцепления элементов покрытия с резиной. "По нормативам коэффициент сцепления разметки не должен отличаться от коэффициента основного дорожного полотна более, чем на 25%. В дождливую погоду сцепление у разметки еще меньше. Она становится как стекло. Но мы считаем, что разметка должна быть не более скользкой, чем основное дорожное полотно. Нужно использовать другие материалы", - заявил Иванов.

Отметим, что требования к дорожной разметке прописаны в ГОСТе об эксплуатационном состоянии дорог. По ним "коэффициент сцепления разметки должен быть не менее 0,75 значений коэффициента сцепления покрытия".

В Мосгордуме намерены передать властям предложения мотоциклистов. "Мы готовы провести новую встречу, пригласить на нее представителей ГИБДД", - заявил Щитов.

Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов сказал M24.ru, что дорожная полиция готова рассмотреть вопрос об уменьшении скольжения дорожной разметки. "Коэффициент сцепления дорожного полотна регулярно определяется путем специальных замеров. Если будут предложены новые материалы, которые повысят его, то мы рассмотрим", - сказал Ефремов.



Весной Москва разыграла несколько тендеров на ремонт дорог общей стоимостью более 6 млрд рублей. Планируется заменить или подправить 490 га дорожного полотна, в том числе нанести новую разметку. Ранее в Москве предлагали укладывать дороги из автомобильных покрышек серы , а также клеить разметку в виде полимерных лент.

Профессор кафедры дорожно-строительных материалов Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) Юрий Васильев говорит, что сегодня коэффициент сцепления у разметки действительно в 1,5 раза ниже, чем у асфальтобетона.

"На дорогах массово применяется гладкая разметка из термопластика. Она действительно скользкая. Можно нанести структурированную разметку, сделанную исключительно из холодного пластика, рифленую или капельную. Такая разметка менее скользкая, но в городских условиях недолговечная. Вообще мотоциклистам не стоит делать виражи по дорожной разметке, она служит совершенно для других целей", - заметил Васильев.

Замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков говорит, что скользкая разметка может быть проблемой и для автомобилистов. Но гораздо меньшей, чем скользкие трамвайные пути и переезды через них.

"Для водителей важнее вопрос стирания и видимости разметки, - пояснил Мухортиков. – Если у мотоциклистов есть проблема с разметкой, то ее нужно решать. Но надо выяснить, сколько ДТП с мотоциклистами происходит из-за скользкой разметки. Если в год случается тысяча аварий и 20 смертей, то вопрос нужно решать срочно. Если 10 аварий и ни одной смерти, то вряд ли это самая главная проблема".

К слову, в 2014 году в столичном регионе произошло более 2,5 тысяч ДТП с участием мотоциклов. Жертвами аварий стали более 130 человек. Сколько ДТП случились из-за скользкой разметки, не уточнялось.