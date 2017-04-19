Новые ограничения движения на Никитском бульваре введут с 30 апреля

Новые ограничения движения введут на двух участках Никитского бульвара, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения введут с 30 апреля по 30 мая из-за реконструкции инженерных сетей. Первый участок пройдет от Никитского бульвара, 15/16 до площади Арбатские Ворота. Второй – в районе Мерзляковского переулка, дом № 8/1, строение 1.

С 14 апреля на Никитском бульваре также ограничено движение от пересечения бульвара с Большой Никитской улицей до дома № 15/16. Ограничение снимут 30 апреля.