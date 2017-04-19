Около 20 диагональных пешеходных переходов появится летом в столице

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Диагональные пешеходные переходы появятся на 19 перекрестках столицы этим летом. Благодаря новой разметке люди смогут переходить улицы наискосок и не стоять на светофоре дважды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Диагональную разметку нанесут на проезжую часть в 8 округах. Больше всего таких пешеходных переходов – пять – появится в центре города.

Новые "зебры" нанесут на следующих участках дорог:

ЦАО:



Староконюшенный переулок – Гагаринский переулок;



Большой Ордынский переулок – улица Малая Ордынка;



Гагаринский переулок – Большой Власьевский переулок;



Улица Погодинская – Абрикосовый переулок;



Улица Пречистенка – Лопухинский переулок.

ЗАО:



Улица Покрышкина – улица Академика Анохина;



Улица Барклая – улица Большая Филевская;



Улица Кастанаевская – улица Пивченкова;



Улица Пржевальского – улица Большая Очаковская.

СЗАО:



Улица Академика Бочвара – улица Маршала Новикова;



Улица Маршала Конева – улица Маршала Бирюзова;



Парусный проезд – улица Свободы;



Улица Фабрициуса – улица Туристская.

СВАО:



3-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская;



5-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская.

САО:



Улица Беломорская – улица Смольная.

ЮВАО:



Улица Новороссийская – улица Краснодарская.

ЮЗАО:



Улица Южнобутовская – Бунинская аллея.

ВАО:



Сокольнический переулок – улица Маленковская.

Наносить новую разметку будут летом в сухую погоду, поскольку на влажной дороге краска держаться не будет. После этого Центр организации дорожного движения установит знаки, настроит светофоры и поставит табло обратного отсчета.