Около 20 диагональных пешеходных переходов появится летом в столице

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Диагональные пешеходные переходы появятся на 19 перекрестках столицы этим летом. Благодаря новой разметке люди смогут переходить улицы наискосок и не стоять на светофоре дважды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Диагональную разметку нанесут на проезжую часть в 8 округах. Больше всего таких пешеходных переходов – пять – появится в центре города.
Новые "зебры" нанесут на следующих участках дорог:
ЦАО:
- Староконюшенный переулок – Гагаринский переулок;
- Большой Ордынский переулок – улица Малая Ордынка;
- Гагаринский переулок – Большой Власьевский переулок;
- Улица Погодинская – Абрикосовый переулок;
- Улица Пречистенка – Лопухинский переулок.
ЗАО:
- Улица Покрышкина – улица Академика Анохина;
- Улица Барклая – улица Большая Филевская;
- Улица Кастанаевская – улица Пивченкова;
- Улица Пржевальского – улица Большая Очаковская.
СЗАО:
- Улица Академика Бочвара – улица Маршала Новикова;
- Улица Маршала Конева – улица Маршала Бирюзова;
- Парусный проезд – улица Свободы;
- Улица Фабрициуса – улица Туристская.
СВАО:
- 3-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская;
- 5-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская.
САО:
- Улица Беломорская – улица Смольная.
ЮВАО:
- Улица Новороссийская – улица Краснодарская.
ЮЗАО:
- Улица Южнобутовская – Бунинская аллея.
ВАО:
- Сокольнический переулок – улица Маленковская.
Наносить новую разметку будут летом в сухую погоду, поскольку на влажной дороге краска держаться не будет. После этого Центр организации дорожного движения установит знаки, настроит светофоры и поставит табло обратного отсчета.
- улица Новомарьинская – Перервинский бульвар;
- улица Фабрициуса – улица Свободы – улица Лодочная;
- улица Новорязанская – Басманный переулок
- улица Заморенова – улица Дружинниковская;
- улица Островитянова – улица Введенского;
- улица Азовская – улица Сивашская;
- улица Донская – улица Академика Петровского;
- улица Новогиреевская – улица Металлургов;
- улица Новомарьинская – Мячковский бульвар;
- улица Медынская – улица Харьковская.