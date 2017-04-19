Форма поиска по сайту

Около 20 диагональных пешеходных переходов появится летом в столице

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Диагональные пешеходные переходы появятся на 19 перекрестках столицы этим летом. Благодаря новой разметке люди смогут переходить улицы наискосок и не стоять на светофоре дважды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Диагональную разметку нанесут на проезжую часть в 8 округах. Больше всего таких пешеходных переходов – пять – появится в центре города.

Новые "зебры" нанесут на следующих участках дорог:

ЦАО:

  • Староконюшенный переулок – Гагаринский переулок;

  • Большой Ордынский переулок – улица Малая Ордынка;

  • Гагаринский переулок – Большой Власьевский переулок;

  • Улица Погодинская – Абрикосовый переулок;

  • Улица Пречистенка – Лопухинский переулок.

ЗАО:

  • Улица Покрышкина – улица Академика Анохина;

  • Улица Барклая – улица Большая Филевская;

  • Улица Кастанаевская – улица Пивченкова;

  • Улица Пржевальского – улица Большая Очаковская.

СЗАО:

  • Улица Академика Бочвара – улица Маршала Новикова;

  • Улица Маршала Конева – улица Маршала Бирюзова;

  • Парусный проезд – улица Свободы;

  • Улица Фабрициуса – улица Туристская.

СВАО:

  • 3-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская;

  • 5-й проезд Марьиной Рощи – улица Октябрьская.

САО:

  • Улица Беломорская – улица Смольная.

ЮВАО:

  • Улица Новороссийская – улица Краснодарская.

ЮЗАО:

  • Улица Южнобутовская – Бунинская аллея.

ВАО:

  • Сокольнический переулок – улица Маленковская.

Наносить новую разметку будут летом в сухую погоду, поскольку на влажной дороге краска держаться не будет. После этого Центр организации дорожного движения установит знаки, настроит светофоры и поставит табло обратного отсчета.

Первые диагональные пешеходные переходы появились в Москве два года назад. Сейчас такие "зебры" есть на 10 столичных перекрестках:

  • улица Новомарьинская – Перервинский бульвар;

  • улица Фабрициуса – улица Свободы – улица Лодочная;

  • улица Новорязанская – Басманный переулок

  • улица Заморенова – улица Дружинниковская;

  • улица Островитянова – улица Введенского;

  • улица Азовская – улица Сивашская;

  • улица Донская – улица Академика Петровского;

  • улица Новогиреевская – улица Металлургов;

  • улица Новомарьинская – Мячковский бульвар;

  • улица Медынская – улица Харьковская.

