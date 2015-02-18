Налог на прибыль при строительстве дорог могут отменить

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Власти Москвы поддержали идею инвесторов об отмене налога на прибыль при строительстве транспортных объектов. Об этом журналистам сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, передает корреспондент M24.ru.

По его словам, инвестор абсолютно правильно предложил отменить налог на прибыль при строительстве дорог. Серей Собянин эту идею поддержал. Власти Москвы попросили внести изменение в федеральное законодательство, чтобы позволить городу реализовывать такие проекты."Если инвестор сам строит дорогу, зачем ему еще платить налог на прибыль?" - отметил Хуснуллин.

Ранее генеральный директор MR Group Роман Тимохин предложил отменить налог на прибыль не только по социальным объектам, но и по объектам транспортной инфраструктуры.

Напомним, правительство России поддержало законопроект, по которому учреждения, специализирующиеся на присмотре за детьми и уходе за ними, освобождаются от налога на прибыль.

Под действие документа попадают учреждения дошкольного образования, а также заведения, где есть группы продленного дня (тут налогом не будет облагаться только доходы, полученные от присмотра за детьми).

В правительстве отмечают, что вопрос об освобождении этих организаций от налога "заслуживает поддержки".

Добавим, что налог на прибыль составляет 20%, но от него уже освобождены резиденты особых экономических зон (ОЭЗ), сельскохозяйственные и рыбохозяйственные предприятия, добытчики углеводородов на морских месторождениях, участники инвестиционных проектов и участники туристско-рекреационных особых зон.