Артерии ТиНАО: какие участки Калужки и Варшавки "поедут" в этом году?

До конца этого года завершится второй этап реконструкции Калужского шоссе – от поселка Ватутинки до ЦКАД. На протяжении 13 километров основной трассы магистраль расширится до четырех полос в обе стороны.

Фото: depositphotos/wastesoul

Строителям предстоит завершить возведение путепровода в районе поселка Ватутинки, возле СНТ "Ветеран-2″ – на пересечении Калужского шоссе с автодорогой к деревне Пыхчево. А также семидесятиметровый мост через реку Пахра. Для пешеходов на участке предусмотрены три подземных пешеходных перехода и пять надземных. Их строительство подходит к концу.

Преодолевать оживленную трассу смогут даже маломобильные граждане: для них надземные переходы оборудовали лифтами, а подземные – пандусными сходами. На фризовые ступени площадки и нижние ступени марша нанесли предупреждающее тактильное покрытие.

Автотранспорт поедет по магистрали без остановок на светофорах, а потому скорость на Калужском шоссе (от МКАД до ЦКАД) вырастет на 20 процентов. С учетом активной застройки ТиНАО количество автомобилей уже в ближайшие годы увеличится более чем на 12 тысяч, прогнозируют эксперты.

Новый тоннель на Калужке





Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В конце июля на Калужском шоссе мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение для автомобилей по разворотному тоннелю вблизи поселка Газопровод, а для пешеходов – надземный переход. По длинному тоннелю, протяженность которого составляет 662 метра, водители теперь смогут развернуться в сторону Москвы.

После запуска движения сюда перешел главный ход Калужского шоссе – до этого автомобили ехали по построенным боковым проездам. По словам Сергея Собянина, новый тоннель создан для улучшения транспортной доступности между деревнями Мамыри и Сосенки. Его открытие ускорило движение 36 маршрутов наземного транспорта на 10-15 процентов.

Трасса между Сосенками и Ватутинками





Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Реконструкция главной магистрали ТиНАО ведется поэтапно. В сентябре 2016 года было открыто движение по реконструированному Калужскому шоссе – от МКАД до поворота на Коммунарку, в мае 2017 года запущено движение по обходу деревни Сосенки – от путепровода в районе "ИКЕА". А в декабре прошлого года стартовало движение по обновленному Калужскому шоссе – от поселений Сосенки до Ватутинок.

На участке построен путепровод в районе поворота с Калужского шоссе на деревню Милорадово, путепровод в районе реки Десны для разворота в сторону МКАД, а также путепровод в районе микрорайона Новые Ватутинки. Возвели мост через Десну и разворотный съезд. Кроме того, проложены полосы основного хода – по четыре в каждом направлении и боковые проезды.

Протяженность основной трассы на первом участке Калужского шоссе – более восьми километров, а новые боковые проезды тянутся еще на 11,7 километра. Общая длина построенных съездов и транспортных развязок достигает почти четыре с половиной километра. Через скоростную трассу построили два надземных пешеходных перехода – в районе деревни Мамыри и СНТ "Лесные поляны" и пять подземных: три – в районе деревни Сосенки и два – в районе ЖК "Дубровка".

Тоннель в Щербинке





Фото: портал Москва 24/Евгений Самарин

До конца года завершат реконструкцию участка Варшавского шоссе в Щербинке длиной почти четыре километра.

Автомобилисты Щербинки и прилегающих населенных пунктов ждут открытия тоннеля на пересечении четырех дорог: Варшавского шоссе, Симферопольского шоссе, Железнодорожной улицы и Обводной дороги на Подольск. Он разгрузит основную трассу из Щербинки в Москву – Варшавское шоссе и прилегающие улицы. Протяженность тоннеля составит 410 метров, включая открытые участки.

У расширенного Варшавского шоссе в этом месте появится также двухкилометровый дублер. Через возводимую трассу построят шесть пешеходных переходов: четыре надземных и два подземных. Пешеходы смогут безопасно переходить магистраль в районе его пересечения с улицами: Рабочей, Маршала Савицкого, Спортивной, Железнодорожной и 40 лет Октября.

Тоннель и пешеходные переходы позволят запустить движение транспорта без светофоров. В результате пропускная способность этого участка Варшавки увеличится на 37 процентов.

Эстакада над Варшавкой





Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В марте этого года через Варшавское шоссе на участке от Проектируемого проезда № 728 до Обводной дороги на Подольск построили эстакаду со съездом на улицу Маршала Савицкого. Отметим, что стройку завершили досрочно – на полгода раньше запланированного.

Движение по шестисотметровой двухполосной эстакаде открыл мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил, что сооружение значительно улучшит транспортную доступность Щербинки и Южного Бутова.

Эстакада обеспечила удобный съезд с Варшавки на улицу Маршала Савицкого при движении из центра, а также обеспечила разворот для авто. А в прошлом году в Щербинке построили эстакаду через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги.

"Возведение целого ряда автодорожных объектов на Варшавском шоссе будет закончено в этом году, что, безусловно, улучшит движение по данному отрезку автомагистрали", – подчеркнул столичный градоначальник.