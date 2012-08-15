Для Подмосковья будет создана интерактивная карта дорог

ИТАР-ТАСС

Интерактивная карта подмосковных дорог появится на сайте регионального правительства. В режиме on-line можно будет отслеживать дорожную ситуацию на всей территории Московской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, пока что интерактивная карта находится в разработке. В дальнейшем она поможет жителям узнавать о пробках, а также о местах, где в данный момент идет ремонт.

Планируется, что карта будет размещена на главной странице сайта областного правительства. Кликнув на любую подмосковную дорогу, пользователи смогут получить полную информацию, а также отправить свои претензии и пожелания к представителям дорожных служб и власти.